工殤｜建議會訪2成地盤辦默哀會　何安誠稱增安全意識比罰更重要

據勞工處最新報告，去年有7,762宗工業意外，建造業佔3,046宗，有17人死亡，同年職業傷亡有32,026宗，當中建造業涉4377宗，有51人死亡。近年工地發生多宗令人悲慟的工友傷亡意外，建造業議會早前就在朗邊居屋的地盤舉辦一場「默哀會」，透過默哀喚醒工友注重安全。



建造業議會主席何安誠表示，希望透過「默哀會」令工友緊記在意外犧牲的工友，提高安全意識，他亦指在提高工業意外對承辦商罰則的同時，亦應推動職安文化管理，令工友安全意識提高，同時以科技提升工地成安全智慧工地，減少悲劇發生。



工殤紀念日系列六



這天在元朗前塱邊中轉房屋正興建居屋的地盤，工友早上集會時，由何安誠與一眾嘉賓帶領一同默哀，悼念過去一年在地盤工業意外中去世的工友，工友低頭，現場一片寂靜。

見工友默哀自己也「眼濕濕」 何安誠：希望唔使再默哀

何安誠受訪表示，半年來帶領建造業議會團隊走訪全港約20%地盤，見到每位默哀的工友都有感覺，他更有少許「眼濕濕」。他指，希望「默哀會」可以喚醒工友安全，而他在默哀前都鄭重地向工友提及工地安全的重要，指安全一定要放在第一位，希望以後不會再有傷亡工友，「唔使再默哀。」

職安罰則提升之初意外或減 做好安全文化管理始可持續

立法會早前三讀通過修訂職安健條例，包括將嚴重事故的最高罰款增至1000萬元。何安誠表示，提高罰則之初確實可能令意外數字減低，但往後有機會因為安全意識不足，意外再次增加，所以提高工人的安全意識更為重要，「之後都需要做好個(安全)文化管理。」

何安誠提到，去年安達臣道地盤塌天秤意外業界十分傷痛，他憶述其中一名死者、22歲工程師助理潘浩鈺的母親向他哭訴近45分鐘，他悲痛之餘，更感帶動工地安全責們，「我做主席責無旁貸。」

要帶動工友安全，何安誠強調建造業議會希望工地安全的4大堅持，包括要把地盤設計得安全、各個崗位亦有責任去維持安全、地盤各項臨時小型工程，如天秤安裝等要安全，以及把工地科技提升成安全智慧工地。何安誠認為從細節中令工地整理，同時亦令工人的安全意識增加。

不過，政府除提高罰則，未有給予工地一個更合時及清析的指引。何安誠希望政府可給予更多指引，特別是中小企建造商：「我哋議會之前出咗一份housekeeping(工地整潔)守則，比唔同中小企單幢樓(地盤)，等佢哋可以放入合約入面。」