五一遊行｜申辦人與警方開會　警促交代FB留言「使唔使帶架生？」

已解散的工會組織職工盟，其前主席黃迺元及前幹事杜振豪早前以個人名義入紙申請舉辦五一遊行，二人開設的「香港五一遊行2023（申請中）」Facebook專頁，今晚（22日）發文指，昨日（21日）與警方討論五一遊行事宜，會上警方展示一張該專頁的Facebook留言截圖，分別為「即使喺英國都撐大家加油」及「使唔使帶架生？」等，並問二人是否認識發布留言者等，又問會否預計遊行參加者會包括已解散的民間團體成員。



二人強調，今次遊行籌備與外地組織無關，本地工會及勞工團體無參與，並表明會確保自己遵守法律及勸籲參加者避免作違法言行等，冀警方盡快通知申請結果。



▼疫情期間職工盟曾於五一擺街站▼



稱警方問是否認識發布留言者

「香港五一遊行2023（申請中）」Facebook專頁晚上發出以黃迺元、杜振豪的文章，報告五一遊行的申請進度。文章提及，兩人昨午應邀往北角警署會見警方討論五一遊行申請事宜，會上警方詢問了很多問題，但未有答覆是否會批出不反對通知書，也未有提出任何准許舉辦遊行的條件，僅稱最遲於遊行48小時前會答覆申請結果。

文章透露，會談中警方詢問幾方面問題，包括遊行目標對象、如何識別遊行參與者、協助舉辦遊行的人或團體及遊行經費來源等。警方亦問及如何控制現場及提出一些假設性情況，包括如何避免暴力團伙騎劫遊行、如何處理傳媒採訪等，並指出今年五一黃金周，預期有大量遊客到訪港島區，遊行可能會造成擠擁及道路阻塞。

二人特別提到，警方特別向他們展示一張該專頁的Facebook留言截圖，留言分別為「即使喺英國都撐大家加油」及「使唔使帶架生？」，警方關注兩人是否認識發布留言者；又稱警方提及「香港勞權監察」曾分享今次遊行資訊，問及遊行是否與該組織有關，並問預計遊行參加者，會包括已解散的民間團體成員。

職工盟未解散前，曾多年舉辦五一勞動節遊行。（資料圖片）

指過往20多年五一遊行都和平舉行

他們強調只是關心勞工權益的普通市民，無任何贊助或經費，只能依賴友好借出物資及邀請朋友義務參與。至於如何避免被騎劫，他們認為遊行舉辦方沒有公權力，只能口頭勸籲遊行參加者，相信警方有能力保證一場數百人的集會遊行能夠順利舉行。

他們亦表明，今次遊行的籌備過程與任何外地組織、本地工會及勞工團體無關，強調保障市民的集會遊行權利，應該是政府的責任。他們又稱過往20多年的五一遊行都是和平舉行，一直行之有效，不認為在安排上須有大幅改動，並希望警方能夠盡快通知申請結果。

職工盟前主席黃迺元（資料圖片／盧翊銘攝）

對於警務處處長蕭澤頤今日指不認為遊行掛名牌是侮辱，並稱馬拉松賽事亦需掛牌的說法，他們認為公眾遊行的性質與參加馬拉松活動並不相同，因公眾遊行非比賽，無須記錄參與者的名次時間，冀當局不要再誇大遊行被騎劫的風險，切實保障《基本法》訂明的公民權利。

黃迺元早前受訪指，計劃於5月1日下午3時舉辦五一遊行，由維園起步，遊行至政府總部，預計有500人參與。