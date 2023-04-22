大灣區訪問團｜李家超對引入雲巴持開放態度　下午參觀青年夢工場

大灣區考察團第二日，官員及議員下午兵分兩路，「紅組」下午先參觀大疆創新科技有限公司，然後到前海深港青年夢工場參觀。特首李家超與議員參觀完青年的創業攤位後，與廣場中間與青年交流，離開時更對青年說「繼續努力，對你們有信心！」



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李家超活動後總結首兩日行程

李家超稱昨晚深圳市領導宴請，提到香港不同人士在深圳發展都是重要力量。他表示深圳與香港有很多相似地方，包括外來人士多、推行創科發展、都是「完夢」的地方。

對於今午參觀大疆創新科技有限公司，他指大疆市場佔有率相當高，雖發展歷史不長，但成績很犀利，指其中一個成功之道是問題導向、重視市場需求，與港府施政理念一樣。

剛結束的青年夢工場視察，李指有不同就業創業經驗分享，大家都充滿熱誠、有魄力、有信心、有自信面對挑戰，做出不錯成績。

立法會主席梁君彥指，議員都爭先買新能源汽車，希望政府當局商議如何引入電動巴士。議員期望香港發展集體運輸系統，會積極配合政府盡快推行可行性研究。梁稱在夢工場感受到要關心青年發展，令青年發展藍圖更快落地。

引入雲巴需要研究

對於多個議員引入雲巴，問及九龍東有否機會。李家超指要與運輸及物流局審視發展，考慮運作、財務、應用，但態度開放。

至於會否與比亞迪討論引入電動的士，環境及生態局局長謝展寰稱，比亞迪是其中一個合作夥伴，香港的士與內地不同，香港地貌比較多山、很多斜坡，比亞迪知道該類狀況，相信有助將來推動發展。

另外，本因為去英國交流而沒有參與考察團的法律界立法會議員林新強，今日（22日）中途加入，出席青年夢工場活動。