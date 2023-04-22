大灣區考察團｜陳國基指雲巴適合本港　陳恒鑌促重啟啟德輕軌項目

大灣區考察團今日（22日）踏入第二日，「紫組」組長、政務司司長陳國基傍晚會見傳媒，表示參觀了比亞迪、騰訊和南頭古城，當中比亞迪的軌道交通「雲巴」十分適合在人口密集的香港應用，政府會考慮研究。



關注本港交通的民建聯立法會議員陳恒鑌表示，雲巴易於安裝、輕便，轉彎靈活度高，爬坡力強，適合在啟德及慈雲山發展，會極力遊說政府重啟項目，「相信有機會翻身，而且政府係要履行承諾。」



陳國基傍晚會見傳媒時指，今日參觀了去比亞迪及騰訊，相當有啟發性，設備亦十分先進，明白到政府政策對創科發展好重要，不單創造就業，更令廣大市民受惠，讓老百姓的生活更美好、更健康。

他又特別提到，在比亞迪試坐雲巴，由於是純電動、架空，對嘈音及空氣污染影響好低，對人口密集的香港來說，可研究考慮應用。

他亦指，政府願意邀請海內外有水準的公司來港參與投標項目，包括比亞迪，相信會對香港發展有利。被問到會否在九龍東引入雲巴，他稱會研究。

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立法會議員陳恒鑌指表示，政府曾指出啟德及慈雲山因地理問題而擱置單軌，而雲巴易於安裝、輕便，轉彎靈活度高，爬坡力強，正正將困難一掃而空，他將會極力游說政府考慮重啟項目，「相信有機會翻身，而且政府係要履行承諾。」

立法會議員馬逢國亦指，雲巴在香港有很大應用空間，無天線計設，用儲能推動，對擠擁城市有作用。

另外，陳國基指騰訊現有約60名香港年輕人，經大灣區青年發展計劃加入工作，今日與他們聊天，得知他們在深圳工作感到開心，其主管又指，會考慮擴展至參與「共創明Teen」的青年加入。