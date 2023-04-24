港島停電｜工會批匪夷所思　欠保護裝置不能使用　質疑非後備電纜

港燈日前因誤駁電纜，令港島廣泛地區停電。港燈事隔一日後解釋，相關電纜沒有紀錄。香港機電業工程專業人員協會主席黃錦輝今早（24日）於港台節目表示，一般所有電纜都有標示紀錄，港燈的答案匪夷所思。雖然港燈指該電纜為後備電纜，但黃錦輝質疑該說法，「如果係後備電纜，一定唔會好似港燈咁講話無保護裝置，即係如果無保護裝置，點可以拎嚟用？」他形容，該電纜只是「唔喺系統入面用嘅電纜」。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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黃錦輝今早於港台節目《千禧年代》表示，一般情況下，所有電纜，包括後備電纜都應該有標示及紀錄，認為港燈之前指涉事電纜沒有紀錄的說法，是匪夷所思。他續指，所謂後備電纜，即是將來可能會用，同樣應該有保護裝置，其規格與正規電纜相同，只要電纜有可能用作通電，其標準都應該相同。

「無保護裝置 點可以拎嚟用？」

港燈指涉事電纜已有多年沒有使用，又沒有記錄。黃錦輝表示，任何長期未用的電纜，在使用前必須先測試；假如沒有其相關標示或紀錄，就應該當作新的電纜檢查。他質疑，涉事電纜根本不是後備電纜，只是一條「唔喺系統入面用嘅電纜」。他解釋：「如果係後備電纜，一定唔會好似港燈咁講話無保護裝置，即係如果無保護裝置，點可以拎嚟用？」

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