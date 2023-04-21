港島停電｜據悉涉事兩工程師無停職　機電工會：事前做測試可避免

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電48分鐘，港燈昨晚（20日）交代事件，指有工程人員在數碼港電站維修保護時，駁錯無標示的後備電纜引發短路，且該電纜未在工程人員的電路資料中顯示，港燈亦「唔理解」為何無標示，正循該方向調查中。據了解，事件涉兩名工程師，港燈初步調查認為屬紀錄缺失，職員未有做錯，故未有停職。



熟悉前線機電工作的香港機電業工程專業人員協會主席黃錦耀表示，一般電纜線頭都有類似「帽」的裝置蓋住，並必定會有標示，形容對今次事件感匪夷所思。他又說，一般工程人員接駁電纜時都不能全信標示及電路圖，認為可事先測試即將通電的電纜，例如輸入訊號到電纜，以確認該條電纜正確後才通電。



▼ 4月19日00:49港島多區停電情況 ▼



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三大疑團未解 為何後備電纜無標示？

港燈昨晚交代停電事件時，提到涉事電纜是早年做電網改善工程後，電纜變成後備狀態，經過10多年均接駁在系統上，但不通電，現場無標示有該條後備電纜，工程人員的電路圖亦無該電纜資料。

港燈於事故發生後逾40小時、昨晚10時才解畫。惟事件中仍有多項謎團未能解釋，包括為何無標示該後備電纜？為何後備電纜不能用且無保護裝置？為何只有今次出事？對於無標示電纜，港燈營運董事鄭祖瀛亦承認難以理解，「點解冇標示？我哋唔理解嘅」，並稱公司正循該方向進行調查。

據悉兩名工程師均屬資深員工

據了解，今次駁錯電纜的數碼港電站是每20年進行一次大型維修保養，故今次維修亦是第一次進行。今次事故涉及兩名工程師，包括一名數碼港電站的維修工程師，均屬資深員工，已入職10多年。港燈公司初步調查認為，事件與資料缺失有關，暫未見工程師有任何過失，故未有停職處理。

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後備電纜分兩種 機電工會主席指事故匪夷所思

至於後備電纜為何是不能使用的狀態？熟悉前線機電工作的香港機電業工程專業人員協會主席黃錦耀表示，據他所知後備電纜分兩種，其中一種是已通電，但暫時不用，主電纜有問題時隨時替換；另一種則無通電亦無保護裝置，可能是等候將來接電、又或是曾改變用途後被放置的電纜。他相信今次事件涉及後者。

黃又表示，每條電纜線頭一般有類似「帽」的裝置套住，並必然會有標示說明該電纜，形容今次事件是匪夷所思，「駁錯仲要打制，咁危險！」

他續稱，即使電纜無標示、電路圖無資料，工程人員都不應盡信電路資料，認為可進行一些測試才通電使用。他舉例指，假設電纜是由柴灣駁至杏花村，可在電纜中輸入訊號，再到杏花村利用儀器收聽是否有該訊號，以確認電纜是正確及不會錯駁。

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