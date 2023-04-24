開心香港｜一文看清着數　4.29戲院睇戲一律$30　美食市集開鑼

政府今日（24日）公布「開心香港」(Happy Hong Kong)活動詳情，包括4至6月會在香港、九龍及新界分別舉辦三場大型美食市集，市民屆時可免費入場，首場本周六（29日）在灣仔會展舉行。這些市集各有主題，也有表演及遊戲元素，而18區也舉辦不同市集活動。



除了市集，市民不能錯過的另一項活動，是本周六的「全港戲院日2023」，觀眾當日在全港戲院看電影，票價劃一只需30元。



▼4月24日 陳茂波公布開心香港詳情▼



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首場美食市民主題為「環球及華夏地道美食」

民政及青年事務局局長麥美娟指，民政事務總署會分別在港島區、九龍區及新界區舉辦三場大型美食市集，市民屆時可以免費入場參與。港島區的美食市集會率先在4月29及30日於會展舉行，有逾100個攤檔參與，以環球及華夏地道美食為主題。

新界區的美食市集會在5月6日及7日、於沙田大會堂廣場及公園舉行，有逾50個攤檔參與，主題為華夏美食、香港懷舊美食。最後一個舉辦的是九龍區美食市集，將於6月3日及4日在觀塘海濱發現號舉行。

18區民政諮詢中心派發周三派美食市集入場門票

首場在會展舉行的美食市集入場需持有門票，有關門票會於本周三（26日）開始，在18區民政諮詢中心派發，亦有部份門票會在市集舉行期間在會場派發。九龍區及新界區舉行的美食市集，毋須持門票入場。

6月底黃大仙美食墟設豬肉切割示範

除大型美食市集，18區也有不同的響應活動，包括6月22日至6月26日黃大仙廣場舉行的美食墟，將售賣各種美食，包括特色小食、醬料涼果等，期間也有豬肉切割示範、太極推手表演等環節。在6月30日至7月2日，元朗會舉行農墟嘉年華，推廣新界特色美食及漁農產品。

花墟公園11月有香港國際美食巡禮，巡禮除了匯聚本地及國際美食，都設一系列示範及表演節目，包括廚藝表演、茶藝表演、食品科學講座等。另外，天星小輪有限公司在今年11月或12月，也將在中環及灣仔舉辦「歡樂冬日海濱嘉年華」，嘉年華會包括特色美食、手工藝品、紀念品等攤位。

4月29日為「全港戲院日2023」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄介紹時提到，戲院日由香港戲院商會主辦，並獲電影發展基金贊助，亦屬首屆流行文化節節目之一。市民當日到全港戲院看電影，票價將劃一30元。

現時正上映的電影中，港產片有《白日青春》，戲中主演林諾早前憑此戲在金像獎奪得最佳新演員；另一部話題電影《死屍死時四十四》，是在金像獎最佳新晉導演何爵天今年的第二部作品。由鄭保瑞編導、男團MIRROR成員楊樂文有份主演的《命案》也上映不久，市民不妨趁戲院日入場觀看。

（網上截圖）