開心香港｜港島美食市集需門票　18區民政中心周三8時派（附地址)

政府今日（24日）公布「開心香港」(Happy Hong Kong)活動詳情，包括4至6月會在港島、九龍及新界分別舉辦三場大型美食市集。當中首場的港島美食市集本周六（29日）在灣仔會展舉行，需持免費門票入場。民政事務總署將於周三(26日)早上8時起在18區民政諮詢中心免費領取，每人限取兩張，派完即止。



▼4月24日 陳茂波公布開心香港詳情▼



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僅港島美食市集需入場門票 每日限取兩張

政府今日今日（24日）公布「開心香港」(Happy Hong Kong)活動詳情，首場「開心香港」美食市集將於本周六及下周日（29日及30日）在灣仔會展中心3G展覽廳舉行，以環球、華夏和香港地道美食為主題。

雖然是三個美食市集都免費入場，但為控制人流，首場在會展舉行的港島美食市集，須憑大會免費門票入場。民政總署周三上午8時起在18區民政諮詢中心免費派發，每人限取兩張，派完即止。民政總署亦預留了部分門票於巿集舉行期間在會場免費派發。

18區民政諮詢中心地址及電話。(政府新聞處附件)

新界及九龍美食市集露天場地舉辦 入場無需門票

新界美食市集將於5月6及7日在沙田大會堂廣場和沙田公園舉行，以華夏和香港地道美食為主題；九龍美食市集則預計於6月3及4日在觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行，以亞洲美食和美酒佳餚為主題。

該兩場美食市集均不設門票，市民可免費入場。民政及青年事務局局長麥美娟今日指，三個市集將加入青年元素，而美食市集免費入場，是希望市民可與眾同樂。