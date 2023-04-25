共創明Teen｜為畢業生提供2年活動及實習　中三學生可參與統籌

政府去年10月開展「共創明『Teen』計劃」，協助初中生擺脫跨代貧窮，首期成功招募約2800名初中學員。據立法會改革扶貧政策和策略小組委員會的文件，提到共創明Teen計劃首期學員會自動加入校友會，政府會為他們提供為期2年的活動及實習，並在第3年，鼓勵他們擔任義工，與未來學員分享經驗。



▼2022年10月29日 「共創明teen」計劃啟動禮及迎新日▼



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據政府向立法會改革扶貧政策和策略小組委員會提交的文件，當中提到首期「共創明『Teen』計劃」提供2800個名額，完成計劃的學員將自動成為畢業生，並加入校友會。

社署會聘請營辦機構合作統籌校友會及實習計劃。當局會為每位畢業學員提供為期2年的活動和實習，而在第3年，也會鼓勵受惠於校友會的畢業生擔任義工，與未來學員分享經驗。

目前參與首期計劃，近1000名年滿16歲的中三學生，他們將會被邀參加由 「校友會」統籌的工作實習計劃。

▼2022年8月22日 政府公布推出「共創明『Teen』計劃」▼



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文件又提到，政府會考慮在「劏房戶」較為集中的地區，如油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣／葵青等，推行「社區客廳」試行計劃，提供共用空間、合用社會資源、健康講座等。當局會聘請社福機構推展計劃，也會邀請商界或法定組織，免費或以低廉租金提供營運「社區客廳」的場所。

另外，文件中也提及，政府會考慮由社署委聘營辦機構合作統籌、夥拍非政府機構執行單位推行「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，為居於劏房的低收入住戶提供一舉過非現金資助津貼，進行簡單家居改善／維修、購買傢俬及家用物品和滅蟲滅蝨服務。

在扶助有需要的家庭及關愛長者兩方面，政府則分別提出推行在校課後託管服務試行計劃，以及透過18區關愛隊籌辦定期探訪活動，向有需要長者介紹現有支援及社區資源，並把個案轉介社署跟進。

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文件也提到，扶貧委員會建議政府採取雙管齊下的策略，針對不同目標群組的需要，一方面為有能力自助的人「造血賦能」，讓他們自力更生，改善生活，釋放社會潛在的勞動力；另一方面繼續「補漏拾遺」的工作，為不能自助的人提供「兜底保障」。

政府稱，會考慮以多面向、即不止看收入，監察各目標群組的情況。當局除了會研究以宏觀指標作長期監察目標群組情況的可行性，也會從微觀角度為各項目制訂績效指標，評估和比較受惠人士於參與計劃前後的變化。