貧窮兒童點評政府施政　僅19分不合格　最關注房屋政策促加強扶貧

踏入2023年，不少基層兒童的新年願望是盡快改善住屋環境。社區組織協會及兒童權利關注會今（1日）發表新一份民間兒童權利專員報告，並就政府施政評分，以100分為滿分計，去年僅獲19分，按年下跌5分。貧窮兒童十大關注政策排行榜方面，以房屋政策居首，其次為教育及醫療議題。

社協表示，雖然新一屆政府就各項工作訂立關鍵績效指標（KPI），惟似乎未有著力處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰，且未來五年新公屋落成量仍嚴重不足，平均輪候公屋年期更創新高，期望港府制定全面扶貧政策，改善兒童貧窮情況。



香港社區組織協會及兒童權利關注會

香港社區組織協會及兒童權利關注會連續18年發表民間兒童權利專員報告，就房屋、教育、社會福利等10大政策及議題評分，以10分為滿，今年總分僅得19分，其中房屋政策及社會福利各取得4分，但「缺乏整體處理兒童貧窮政策、無兒童中央資料庫、有制定貧窮線欠滅貧指標」、「新移民學童及家庭面對歧視，乏立法保障免受歧視」及「未設立兒童專員及兒童權利委員會，無就聯合國兒童權利公約進行本地立法」並未達標，僅得0分。由合共5000多名貧窮兒童票選關注的議題排行榜方面，則以房屋政策居首。

兩個組織表示，去年為前任行政長官林鄭月娥任內最後半年的施政，亦為新任行政長官李家超五年任期內的首份施政報告，屬開局之年，惟特區政府得分整體較去年得分下跌。

本港的貧窮兒童面對居住及學習需要等多項問題。（資料圖片／陳焯煇攝）

兩個組織又指，雖然新一屆政府就各項工作訂立關鍵績效指標（KPI），惟似乎未有著力處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰；雖然政府一再強調如期發展北部都會區，大增土地和房屋供應，並發展簡約公屋以增加中短期房屋供應，然而未來五年新公屋落成量仍嚴重不足，供應遠遠趕不上新申請和現存的住屋需求。

貧窮兒童數目不斷上升

雖然當局矢言為輪候公屋時間「封頂」，惟令人質疑實際成效，平均輪候公屋年期更創新高，醫療、滅貧指標、家庭團聚等多項政策亦毫無進展，扶貧政策力度亦不足，表現仍不合格，反映政府去年著眼應對疫症，卻忽略透過政策、立法或服務全面改善兒童貧窮問題，即使港府去年宣布推出「共創明TEEN」計劃，惟受惠人數極少，相對20多萬貧窮兒童而言實在杯水車薪，消除跨代貧窮遙遙無期。

社區組織協會兒童權利關注會表示，2021年全港共有96萬名18歲以下的兒童，2020年香港貧窮情況報告顯示，該年貧窮兒童人口上升至27.4萬人，按年增2.1萬人；兒童貧窮率亦上升至27.0%，創近十年新高，即每四名兒童之中，便有一名生活在貧窮境況。兩個組織促請港府徹底解決貧窮問題，包括制定全面扶貧政策，改善在職家庭津貼計劃及增加金額等；另建議設立獨立及法定的兒童事務專員等。