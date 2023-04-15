MIRROR演唱會｜阿MO肩頸胸腹可自主活動　父：相關肌肉有待強化

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（15日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露李啟言現時肩頸胸腹雖可自主活動，但相關肌肉仍有待強化。他又指， 既然在醫學研究上可以用幹細胞來修復損傷的細胞，相信創造主更有能力超越這樣的修復，「這也是我們深信與倚靠的。」



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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感謝醫護人員復活節期間照顧

復活節長假期剛過去，有不少醫生都會在假期停業。李盛林牧師在代禱信中表示，兒子在復活節期間仍有醫護安排早上連串的治療和每日不可缺少的項目配合，故感謝醫護的照顧，並感謝各教會都十分關心阿MO的復康情況，簽上慰問卡並表示一直為他禱告。

信中繼續為阿MO的情況禱告，特別是為在復康過程中四肢的活動神經聯繫接收禱告。信中表示，阿MO現時肩頸胸腹雖可自主活動，但相關肌肉仍有待強化，希望兒子有足夠的精神體力應付每天不可缺的輔助治療，包括藉復康機械使「各手腳關節」可保持靈活正常功能、能在坐立時學習掌握平衡及磁場波、電激、腦電波及針灸保持「神經和肌肉的活動」不至萎縮等。

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信中的尾段又指，既然在醫學研究上可以用幹細胞來修復損傷的細胞，故會相信創造主更有能力超越這樣的修復，「特別是為這無辜的孩子阿MO創造復修的奇蹟。」信中補充，科學家的研究都相信這世界有不同維度空間，故除了物理世界之外，還有暫時物理科學都不能完全處理屬於靈性的維度空間，而「聖經和歷史都記錄了創造和救贖主在這空間的作為，這也是我們深信與倚靠的。」

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代禱信全文：

神的工作超乎人的想像 繼續禱告！

*李盛林牧師//啟言 Mo 代禱信38（20230416）*

*​​感謝每天用兩三重點為我們代禱*



*​​（一）Mo 爸感恩*



​​*1）「假期仍有治療」*



感謝醫護過去一週的復活節期間，仍為阿Mo 安排了早上連串的治療和每日不可缺少的項目配合。



*2）「教會問候和禱告」*



​​在我所到負責聚會的各教會，感謝他們都十分關心阿Mo 的復康情況，大家都簽上慰問咭並表示一直在禱告中記念他。



*​​（二）代禱*



*​​以賽亞書 5:30「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」*



​​*1）啟言Mo *



*​​a) 「四肢的神經接收」*

請迫切為在復康過程中四肢的活動神經聯繫接收禱告，祈求神的憐憫。



*b)「肌肉的強化」*

肩頸胸腹雖可自主活動，仍需要大家為這些肌肉的強化迫切禱告。



​​*c) 「請為每天不可缺的輔助治療，阿Mo 有足夠的精神體力應付」禱告*

*​​i) 「各關節」*

藉復康機械使「各手腳關節」可保持靈活正常功能；

*​​ii)「強化平衡肌肉」*

能在坐立時學習掌握平衡；

*​​iii) 「刺激神經和肌肉」*

磁場波、電激、腦電波及針灸保持「神經和肌肉的活動」不至萎縮；

*​​iv)「憤防褥瘡」*

坐姿、睡姿不時的轉換，包括晚間入睡時，以防出現「褥瘡」；

*​​v) 「防止痙攣」*

多次不同時段的「拉筋」以防筋腱收縮痙攣；

*​​vi) 「個人護理衛生」*

以防細菌病毒，從不同途徑入侵感染；

*​​vii) 「飲食均衡」*

使體能強化，身體維持健康及各機能正常狀態；

*​​viii) 「中西葯物」*

針對「神經和身體的調理」。



​​*2）Mo 爸媽*



*​​a) 「相信創造主超越的能力」*

既然在醫學研究上可以用幹細胞來修復損傷的細胞，我們相信創造主更有能力超越這樣的修復。特別是為這無辜的孩子阿Mo創造復修的奇蹟。



​​ *​​ b) 「神在現實生活中的工作，超乎人的想像，因為有耶和華神的恩惠」*

科學家的研究都相信這世界有不同維度空間。除了物理世界之外，還有暫時物理科學都不能完全處理屬於靈性的維度空間。聖經和歷史都記錄了創造和救贖主在這空間的作為，這也是我們深信與倚靠的。

