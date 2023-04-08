MIRROR｜阿Mo父親：有心人誤以為阿Mo能走路　四肢仍無法自主活動

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（8日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中直指，部份「有心人」誤以為阿Mo可以自主行路，惟實際上他除肩、頸、胸腹可以自主控制外，四肢仍無法郁動，他希望兒子能透過不同的復康器械，加強體能和活動，日後能真正自主活動。

信中又提到，阿Mo兩周前因患上尿道炎，而出汗和發抖，現昤仍需要進一步觀察其膀胱的反應，才能決定拔除尿喉的安排。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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腳部肌肉大致上回復彈性 二頭肌開始有點反應

李盛林在代禱信提到，阿Mo的腳部肌肉在機械的訓練下，已大致上回復彈性，並在各樣針對的治療中；二頭肌開始有點反應，手腳的感覺亦漸見明顯。他表示，為阿Mo治療的兩位教授亦對其治療反應評估正面，形容「雖然是漫長，治療的整體反應仍是向上，未有停止的跡象。」

即使阿Mo的情況逐漸好轉，但李盛林特別提到，阿Mo被誤以為可自主行路，惟實際上，若沒有儀器輔助，阿Mo除了肩、頸、胸腹可以自主控制活動之外，四肢仍未能自行活動。

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為防止裖瘡 每晚都會被叫醒轉變睡姿

至於休息方面，李盛林指，阿Mo現時每晚都要被叫醒，以轉變睡姿、防止裖瘡出現，希望兒子每晚能有更好的睡眠質素、補充足夠的體力，以應付密集的治療。

代禱信又透露，現時阿Mo已有新的傭工照顧，希望對方能用心努力學習，以幫助阿Mo治療。李盛林續指，無論是家人、醫護或護理照顧員，都應代入傷患者的角色，才能了解對方的需要，並強調不論是自己或者Mo媽媽，都「常常提醒自己，我們就是他」，以更好地照顧兒子。

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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

恩典夠用 因為神的能力是在人的軟弱上顯得完全

（留意：「被誤會已可自主行路」）

（歡迎大家在此留言，李牧師是會看的）

李盛林牧師// 啟言（Mo ） 代禱信 37（20230409）

​​（一) Mo 爸感恩

1. 「肌肉有所增加」

​​阿Mo 腳部的肌肉在機械的訓練下，大致已回復基本彈性，並在各樣針對的治療中，二頭肌開始有點反應。

2.「治療正面向好」

​​感謝神，兩位教授對阿Mo 的治療反應的評估是正面。雖然是漫長，治療的整體反應仍是向上，未有停止的跡象。

3. 「手腳感覺漸明顯」

感謝神一路帶領阿Mo 的復康，現在手腳的感覺漸漸明顯。

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​​（二) 代禱

「神的恩典夠你用的，因為神的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書12:9）

​​*1. 啟言Mo *

​​a. 「被誤會已可自主行路」：

​​有部分有心人以為阿Mo現在已能夠自主行路。其實，撇除所有儀器的幫助，阿Mo 到目前為止，除了肩頸胸腹可以自主控制活動之外，四肢都是暫時不能。請繼續為他的努力，藉不同的復康器械強化體能和活動，並能邁向逐步自主活動禱告。

​​

​​b. 「針對二頭肌」

​​請為激發二頭肌的活動反應，以配合鈄方肌和三角肌的治療禱告。盼能先使右手活動起來。

​​

​​c.「拔除尿喉」

​​因兩週前的發炎、出汗和發抖，需要進一步觀察膀胱的反應，再決定拔除尿喉的安排。請繼續為教授們的智慧和阿Mo 膀胱的神經正常反應禱告。

​​

​​d. 「睡眠質素」

​​因每晚都要在睡夢中被弄醒轉變睡姿，以防裖瘡的出現。請為阿Mo 的睡眠質素能補充每天的體力，應付密集治療禱告。

​​

​​e. 「護理照顧」

​​請為聘用的傭工護理照顧阿Mo能掌握他的表達禱告。盼望她們能夠用心用力學習，可以幫助他。

​​

2. ​​Mo 爸媽

​​a. 「不治之症有感」

​​認識一些朋友患上了「不治之症」，醫生都是說95%是沒有甚麼辦法的了。但那5%在神的恩典和大能中，超越了醫學的統計，神蹟地渡過難關，當然醫護的努力也是不可缺少的。

​​

​​b. 「與傷患者角色互換」

​​唯有自己代入作為傷患者，才能知道怎樣照顧傷患者，所以無論是家人、醫護或是護理照顧員，都需要有這樣的代入。就正如耶穌基督成為人的樣式，代入人的處境，祂就知道人的需要和掙扎。照顧阿Mo 的時候，我們常常提醒自己，我們就是他。