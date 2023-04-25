甲型流感｜增2宗兒童嚴重個案　19個月大女嬰留醫兒童深切治療部

衞生署衞生防護中心今（25日）表示，正調查兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，分別涉及一名有長期病患的14歲男童，以及過往健康良好的19個月大女嬰。兩人均有發燒等病徵，男童現時情況穩定，女嬰則情況嚴重，正於兒童深切治療部接受治療。兩人均沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心再次呼籲較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。



衞生防護中心呼籲，較高風險患上流感及其併發症的人士，應盡快接種流感疫苗。(資料圖片)

14歲男童有長期病患 現情況穩定

首宗個案涉及一名有長期病患的14歲男童。他自本月18日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和皮疹病徵，四月二十四日到仁濟醫院急症室求醫，其後轉送瑪嘉烈醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。病人現時情況穩定。初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發休克有關，進一步化驗正在進行中。

19個月大女嬰過往健康良好 臨床診斷甲型流感併發腦病變

另一宗個案涉及一名過往健康良好的19個月大女嬰。她自本月19日起出現發燒、反覆抽搐、腹瀉和嘔吐病徵，前日被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫，其後需入住兒童深切治療部接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人現時情況嚴重。

兩人均沒有接種今季季節性流感疫苗

衞生防護中心初步調查顯示，兩名病人均沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

發言人又提醒，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。