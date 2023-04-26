審計報告｜地政署實體地圖滯銷　航空相機將到期揭採購耗時達4年

地政總署早年發「三維數碼地圖」，包括全港三維數碼地圖、三維行人道路網和三維室內地圖，期望在今年底或之前涵蓋全港。最新一份審計報告發現，地政總署發售的31份種實體地圖銷售量下跌，在2021/22年度的總銷售量僅為30,011份，較2017/18年度大跌近三成，當中在12種印本地圖中，超過一半的存貨結餘遠超其銷售量，促請當局盡量準確預計印刷量，並改善存貨管理。



審計報告指，地政總署有31種紙品地圖和4種數碼航空照片產品可供發售，並透過香港地圖服務2.0、測繪處地圖銷售點和轉售商銷售，在2021/22年度，總銷售量為30,011份，總收入約1,773,000元，銷售數量大跌27.5%。

報告發現，在2017/18至2021/22年度期間，紙品地圖產品的銷售量下跌，尤其是2種最受歡迎的紙品地圖產品：

．二維地形圖：銷售量下跌33%，由24,546份減少至16,404份

．郊區地圖：銷售量下跌48%，由19,681份減少至10,139份

雖然實體地圖的銷售量大跌，當中在2021/22年度，銷售量最高的郊區地圖售出10,139份，存貨量仍有7,815份，而排第二的二維地形圖1:20,000（彩色版本），銷售量則為6,724份，但存貨量卻高達12,047份，存貨量是12項最高，另外有12項的存貨水平，遠超全年銷售量。

審計署認為，地政總署應按印本地圖的修訂周期、過去的銷售量和存貨水平，盡量準確預計作為存貨所需的印刷量，並應考慮將印本地圖改為按需求打印的地圖的可行性，以改善存貨管理。

根據地政總署的指引，「1:1000 地形圖」的二維地形圖中，所有地圖均須每隔1至5年定期進行變更檢測工作，惟截至去年11月，有96張地圖的最近一次變更檢測工於超過5年前進行，平均為6.4年前，最長達12.3年，亦即違反署方指引的期限期。

地政總署回覆審計署指，涉及的96張地圖涵蓋的範圍屬非活躍或偏遠地區，例如多山地帶、市區外的沿岸地區、郊外、海和邊境，而當中有23張（24%）的地圖的變更檢測工作已於去年12月至今年2月進行，至於餘下的73張（76%），署方則會檢視現有資源，並優先處理。

地政總署與飛行服務隊合作，在該隊的兩部定翼機上，安裝數碼航空相機，以進行航空攝影工作。（報告截圖）

七年仍未完成更新地圖

另外，報告亦發現，地政總署分區測量處並無就基本地圖更新工作訂下時限，截至去年12月，10個分區測量處共有749項基本地圖更新工作未完成，當中305項（41%）是在有關工作在2015年至2021年期間展開後，超過1年至最長7年仍未完成。

審計署建議，當局應就基本地圖更新工作採取措施，確保相關工作，尤其是長期間仍未完成的工作，應在可行的情況下盡快完成，並考慮訂下完成時限。

另外，地政總署與飛行服務隊合作，在該隊的兩部定翼機上，安裝數碼航空相機，以進行航空攝影工作，用途之一是更新「1:1000」地形圖，而相關大幅面數碼航空相機系統已接近2023年5月的使用期限，地政總署早在2022年2月便開始，與飛行服務隊討論更換相機系統。

審計報告揭發，地政總署在2016年12月啟用相關系統前，耗時約4年進行採購，包括安裝、適航認證和測試工作。審計署認為，地政總署需要密切監察大幅面數碼航空相機系統的使用情況，並採取措施，確保適時更換系統，以期繼續提供優質的航空攝影服務。