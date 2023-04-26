元朗反黑｜臥底警潛芬蘭浴室搜證　前區議員「田雞東」等7人罪成

警方為掃蕩元朗黑幫，於2016年派出臥底警，到該區的芬蘭浴室工作。期間，臥底警員聽到一名綽號「囝囝」的男子，和他人聊天時謂：「你估我勝和攞正牌咩。」其後轉向臥底警說：「細佬，我教你，做人記住要低調」。而行動中被捕的7名男子，包括綽號「田雞東」的前元朗區議員鄧勵東等，被控聲稱三合會成員的行為等12罪。經審訊後，法官今（26日）在區域法院裁定他們10罪罪成。法官把被告的判刑分兩批押後至下月判刑，並稱判囚無可避免，期間所有被告還柙看管。



7名被告分兩批於下月判刑

7名被告依次為：胡學霖(46歲，綽號「日本仔」)、張銓漢(64歲，綽號「囝囝」)、鄧勵東(64歲，綽號「田雞東」，前元朗區議員)、郭贊財（65歲）、文冠榮（64歲）、黃繹維（57歲）和張允耀（40歲）。法官把被告胡學霖、張銓漢和鄧勵東的判刑，押後至5月11日，其他4名被告，則押後至5月24日判刑。庭上透露，除了黃繹維和張允耀，其他被告都沒有黑社會相關的定罪紀錄。

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各事件均發生在銀湖芬蘭浴室

7名被告共被控12項控罪，指他們於2016年11月21日，至2017年6月15日期間，在元朗合益中心地庫「銀湖芬蘭浴室」，自稱三合會成員或幹事，及以三合會成員身份行事。他們今被裁定其中10罪罪成，涉及自稱三合會成員或幹事的控罪。

官認為臥底警口供合理可靠

法官裁決時稱，臥底警的證供合情合理，可信可靠。就辯方對臥底警證供作多項批評，法官均未有接納。如辯方質疑臥底警竟在涉案事件後數小時，仍可記得並記錄事件，法官認為涉案的7次事件均簡單直接。辯方又質疑臥底警在浴室工作時，不先使用暗語紀錄事件，避免記憶流失，法官認為此做法恐令臥底警被他人懷疑。

黃有一罪不成立

惟法官認為，第七被告黃繹維在其中一次事件中的對答，未必是回應次被告張銓漢「同勝和兄弟聚下」，因此裁定黃涉及的自稱三合會成員罪不成立，但黃仍就另一事件的相同控罪罪成。

此外，在另一事件中，認罪的被告張仲榮稱：「傾唔掂都要搵佢出嚟架」、「快啲攪啦，起碼唔好等我被人拉」，第六被告文冠榮和第八被告張允耀期後各自打電話。法官指兩被告致電可以只是「收風」，不一定要跟進事件，因此裁定他們以三合會成員身份行事罪不成立，而屬交替控罪的自稱三合會成員罪則成立。

鄧求情稱對元朗鄉村有貢獻

第三被告鄧勵東的代表大律師指，鄧過往對元朗鄉村有貢獻，他亦只有聚賭和涉及駕駛的定罪紀錄，望法官考慮被告的年紀和背景，考慮判鄧緩刑。

案件經多種原因曾多次延期

首被告胡學霖的代表大律師指，胡被捕至案件開審逾5年半，案件有延誤。控方解釋，因整個臥底行動約1年多，拘捕共56人，並需時索取法律意見。有被告期間曾要求換大律師，改聘英國御用大律師而申請押後。此外，因疫情關係，審期再押後一年。

案件編號：DCCC 140、620 /2019