荃灣西如心酒店青年宿舍5月可申請　收入限制幾多？住公屋都得？

民政及青年事務局今日（26日）公布批出第二個「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，項目名為Home2 Youth Hostel，由香港菁英會負責營運，涉及荃灣西如心酒店100間房間，可提供最多200個宿位。



菁英會公布，5月開始接受申請，僅限18至30歲在職青年，單人申請者月入最多2.5萬元，資產上限38萬元；二人申請者月入及資產上限雙倍計。申請人不能擁有任何在香港的住宅物業，公屋住戶也可申請，但需確保不可因入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置。



使用酒店設施需另付「相宜價格」

Home2 Youth Hostel網頁顯示，租金依房間類型不同，分為四種類別價，以一個宿位（每房兩個）計算，每個宿位租金如下：

大床房A型——基本月租：$4,680/宿位

大床房B型——基本月租：$4,900/宿位

海景雙人房——基本月租：$4,980/宿位

街景雙人房——基本月租：$4,680/宿位

以最高的海景雙人房計算，每月兩個宿位租金為9,960元，一個月30日，平均每日332元，相比今日在酒店訂房網站5月中海景雙人房房價964元計，Home2 Youth Hostel房租只是三分一價錢。

不過酒店住客一般可免費使用各項設施，但青年宿舍租客料不能，菁英會與表示，會與如心酒店合作，給青年租戶以「相宜價格」去使用酒店部份設施。

申請人不能在港擁有物業

申請條件方面，只限18至30歲（年滿18歲但未滿31歲）香港永久居民；必須在職，全職、兼職、自僱均可。設有申請人收入水平上限，單人申請者每月收入上限2.5萬元及總資產淨值上限為38萬元，雙人申請者以上限雙倍計算。

由於此計劃為在職青年提供可負擔及優質居住環境，申請人不可擁有任何在香港的住宅物業；公屋住戶也可申請，但不可因入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置。申請人也不可曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過三年。

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要求參加外展及服務等 超額達標可獲租務優惠

菁英會設有Life Triangle計劃，鼓勵住戶參與互動宿舍活動、增值自我、投入社區外展及服務的指標。該計劃分為生涯規劃點數、生活技能點數、社區參與及外展點數三種，只要參加對應活動或服務，即可取得Life Point，每年達到200分的要求後，繼續獲取更多的Life Point，即可獲租務優惠或豐富獎品禮物。

以文化為主軸的藝文創青年宿舍生活：藝文創生涯規劃項目、二十四節氣文化生活及與眾同樂的社區參與。