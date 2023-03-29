內地團｜旅監局晤業界推改善措施　旅議會：不理解要限制團數量

內地團「迫爆」紅磡、土瓜灣，影響區內居民生活。旅監局與業界開會後，將推行多項改善措施，包括：餐廳實行內地團預約制、用膳時間下限為30分鐘，以及食肆須派員協助人流管制。九龍城區議員潘國今早（29日）在電台節目指，兩間做團餐的酒樓及民政事務處已分別承諾增設人員協助人流管制，「我拭目以待有無改善」。



香港旅遊業議會主席、旅遊業監管局業界成員徐王美倫也在同一節目表示，相信這些措施能改善情況，不過對於有聲音建議控制旅行團數量，她則坦言不理解，認為香港是旅遊城市，本港的旅行正值恢復初期，旅客量只有疫情前約一半，「我睇唔到接待唔到，我唔係好明。」



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



有份參與昨日會議的九龍城區議員潘國華表示，由於區內只有2間做團餐的酒樓，現時人流也開始多，雖然未如疫情前般，不過他認為只是「大軍未到」，所以大家都相當關注。

潘國華提到，位於崇安街的嘉樂軒門外有停車位，可容納四五輛車，警方要求旅遊巴在前半段落客，後半段上客，上落客後要盡快離開，並到附近的旅遊巴停車場停泊。他續指，更理想的做法是在旅遊巴停車場上落客，由導遊帶團友來往停車場及餐廳，「個問題維持10幾年，如果業界做到，唔會發生今日咁嘅事。」

他表示，現時維持兩間酒樓外的交通及道路安全，主要靠警方。然而，他認為酒樓做生意也有責任維持人流秩序，而兩間酒樓在會議上已均答應會經保安公司聘用2至4名人員做相關工作，「我拭目以待有無改善」，但礙於需時進行聘請，他期望五一黃金周前兩酒樓可做到上述承諾。

他續指，民政事務處也已承諾將於4月安排旅遊大使到場協助管理人流，但他提到區內以往都有旅遊大使做類似工作，惟多年來成效不大。

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香港旅遊業議會主席、旅遊業監管局業界成員徐王美倫則認為，這些措施是經過多方溝通後得出，相信能改善情況。她認為，以往餐廳做團餐是流水式做法，令很多團在樓下等候，相信預約制會有效，不同的團將會在預約時間才到餐廳。另外，團友用餐後，待旅遊巴由停車場駛到餐廳才落樓，她相信也能減少人群在街道上逗留聚集的情況。

至於用膳時間增加，成本會否轉嫁到客人身上，徐王美倫認為最重要是消費者清楚自己參與的是哪類旅行團，並估計餐廳因用膳時間增加比以往「做少一輪」，價格會有微調，「可能貴咗幾蚊，但相信唔會有太大影響。」

被問到會否考慮控制旅行團數量，她則表示不理解，因為香港是旅遊城市，本港的旅遊業正值恢復初期，旅客量也只有疫情前約一半，「我睇唔到接待唔到，我唔係好明。」她續指，業界雖然人手略有不足，但認為只要做好安排，仍可應付現時的旅客量。她又認為，做低價團並非「殺雞取卵」，只是利潤微薄，當然希望做多些，不過當然都要平衡質與量。