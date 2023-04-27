全港戲院日｜寶石戲院未開賣周六戲票　市民「摸門釘」嘆明日再戰

本周六（29日）為「全港戲院日2023」，全港各大戲院票價一律30元，並在今日（27日）早上11時起在各大院線的票房及網站預售。不過，寶石戲院就不設網上預售，現場賣票亦只能預售翌日門票，意味著要明日才可買到周六的$30平飛。



有市民突意來到戲院後才發現「摸門釘」，直言失望，唯有明日再來買戲票。寶石戲院職員表示，今日有近十多人及打電話前來購票，指想買周六門票，但由於寶石戲院是傳統戲院，沿用「人手畫飛」，故只可預售一日後門票。



▼4月27日 寶石戲院▼



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「全港戲院日2023」在今日11時開始賣門票，各間戲院開門前都「排長龍」，不過與紅磡區的寶石戲院相比，則未見有人排隊。

寶石戲院人手所限 未能預售周六門票

有40年歷史的寶石戲院，不設網上預售，加上現場買票亦最多預售一日後門票，意味著要明日（28日）才可買到周六（29日）的$30平飛；而其戲院由今天到下周二只放映一套電影，是台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，票價為60元。

市民兩度「摸門釘」未能買平飛

現場所見，不少人因不知悉戲院的營運時間及模式而「摸門釘」。李小姐在近中午約12時本想到寶石戲院購買戲票，但發現戲院未開門。她表示，之前過往都有到嘉禾黃埔看早場，但見到今日戲院「打晒蛇餅」不想等，發現鄰近的寶石戲院上映的電影是自己想看的，故決定轉戰寶石戲院，「諗住會少人啲，但點知仲未開（賣）。」

她其後在下午一時許折返寶石戲院想買戲票，惟職員告知戲院只可以預售翌日的戲票。她表示，會明日再來買票，「頭先職員都有派定心丸，話唔使驚，聽日再嚟我哋大把位。」

施先生同樣因全港戲院日特意到寶石戲院買門票，因平時看電影要60元，不太捨得買。（呂穎姍攝）

施先生同樣因全港戲院日特意到寶石戲院買戲票，因平時看電影要60元，不太捨得買，「見話買星期六飛半價所以就過嚟」。同樣「摸門釘」的他，會明日再來買票，又指希望政府可以舉辦多些類似的活動。

職員接獲十多個市民查詢

寶石戲院職員其後在戲院外貼出告示，提醒市民要明日才會預售全港戲院日30元的電影戲飛。她向記者透露，今日有近十多人及打電話前來購票，指想買周六門票，但由於寶石戲院是傳統戲院，沿用人手畫飛，故只可預售一日後門票，「佢哋問點解會咁嘅，政府話今日開始賣個喎，但真係無辦法。」