全港戲院日｜新導演何爵天：$30提高入座率　帶動口碑再吸引睇戲

政府即將展開一系列「開心香港」活動，打頭陣兼最著數的4月29日「全港戲院日」，61間戲院的$30戲票將於明早11時開售。有電影正在上映、金像獎新晉導演獎得主何爵天今早（26日）在電台節目表示，公布這活動以來鋪天蓋地的宣傳，相信很多市民因應這個氣氛而買票，戲院入座率會好高，只要多人睇戲，自然會有口碑，帶動下星期有更多人入場睇戲，宣傳效益多於慳錢睇戲這回事，建議半年辦一次。

至於推動電影業，他認為，最重要仍是政府在金錢上和硬件上對電影人的資助，才有投資者願意投資。



▼4月24日 香港戲院商會發放宣布片推廣「全港戲院日」▼



+ 7

宣傳效益高於$30戲票

何爵天今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》表示，「全港戲院日」的$30戲票可以令一些經濟上有大負擔的人士，因應便宜價錢而入戲院，但亦有觀眾反而避開這天入戲院，不過，現時$30睇戲的宣傳效益，大家的焦點在於這個事情多於慳錢睇，鋪天蓋地的宣傳，連他在內有很多明星參與拍片呼籲入場，「造咗個勢」有好多人參與。

他相信，有一些人會因應這氣氛而入戲院睇戲，亦坦言$30戲票對星期六戲院的經濟效益只是打和，但多了人入場，票房數字是差不多，然而入座率高好多，像他的新電影如果多了人睇，有口碑的話，就能多了人觸及，「呢個幫助，比起金錢上（更具）效益」。

「戲院日」有多個電影活動 有口碑會帶動入場

何爵天預告，「戲院日」當天有很多電影團隊都有謝票活動，「全日好多同電影相關活動」。他認為這是幫助大眾氣氛，帶動戲院所在的商場的人流。至於「戲院日」能為市民帶來多少「Happy」，他笑言「要睇賣飛（成績才知道）有幾Happy！」

他又表示，票價低會帶動多些人入戲院，而效果不只是今個星期，有口碑的電影就可以帶動觀眾下星期入場去睇，相信不是每個市民都在本周六「戲院日」去睇，若然有些電影的目標觀眾「未到好草根」，今次就令到這層面的人去睇戲從而帶動到口碑，到下星期有電影上畫，可能另有一番氣象。

+ 3

建議半年再辦一次

他對於通關對票房收入有一番見解，表示通關以後，電影市場有好大變化，他知悉好多人外遊，像復活節、假期之時，電影票房的爆發力沒有通關前的勢頭，去外遊的都是有消費力、會去睇電影的觀眾，近期電影包場都減少，就是與外遊有少許關係，以致整體氣氛所致，惟相信港人旅遊回來仍是會入場，故此仍是利多於弊。他認同主持人所講，有質素的電影才是吸引觀眾入場，而非只是$30戲票。

被問及如果市民因為慳錢睇戲而開心應否再辦這活動，何爵天表示，可以半年辦一次，太多就「唔矜貴」，同時為色電影公司爭「戲院日」的檔期，建議舉辦日子留待當周才公布。

現時正在戲院上映的電影。（網上截圖）

促政府放寬對電影的資助

他期望，今次「戲院日」之外，政府能資助業界開拍不同電影，像他首套電影《正義迴廊》和上映中的《死屍死時四十四》都得到電影發展基金投資才「拍得成」，建議該基金投資比例，可由現時有約四分一至三分一，加碼至一半或以上，又例如「新導演首部劇情片計劃」放寛條件，因為很多新導演拍了第一套，培養很多電影人，但要等很久甚至未有第二部電影可開拍，希望持續能有這方面幫助，因為電影投資者不會貿貿然由零開始投資一部電影，如果看到電影已拿到政府一筆錢，才會加碼去注資。除了金錢資助，硬件上的資助拍攝亦很重要。

▼4月24日 陳茂波公布開心香港詳情▼



+ 2

江玉歡：市民不是要一時的開心

另外，立法會議員江玉歡今早（26日）在港台節目《千禧年代》表示，支持政府舉辦「開心香港」，稱「有做總比不做好」，相信政府亦是用心良苦，政府舉辦活動要了解社會問題的癥結，期望疫情後令市民感受到熱鬧氣氛，但目前社會已復常，相信「市民想要持久的開心，而不是一時的開心」。

她認為，市民抑壓的情緒已經不存在，反而更關注生活成本上升，加上經濟大環境未恢復，壓力百上加斤，她質疑單靠舉辦幾次市集和一次平價看電影活動，能否解決市民生活困難的問題。