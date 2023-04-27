戲院戲票$30｜今起可買周六戲飛　一折睇3大高檔次戲院【附連結】

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

本周六（29日）為戲院商會舉行的「全港戲院日」，所有上映電影不論放映形式，戲票均一價每張30元。各大院線今日（27日，星期四）上午11時起，在網上或現場開售當日戲票，每人每次限購四張，料20萬觀眾可受惠。

下文將提供詳盡資料，包括列出大部份戲院連結，以及正在上映的熱門電影。本港有三間最高檔次的戲院，戲票由260至320元，因此以30元就可以觀賞，折扣只需一折。

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限每次買最多四張　無限購買次數

今日上午11時起，市民可到各大戲院售票處，或在售票網頁購買周六的戲票，每人每次限購最多四張，但並非實名制，也無限每人當日只可買一張。

所有上映電影不論放映形式，均一價30元，即不設長者、小童及學生優惠，所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠，亦在當日不適用。不過如網上購票，多數需付手續費

活動適用戲院包括︰

ACX Cinemas百老匯院線華懋電影院線影藝戲院院線Cinema City院線CGV D2 Place英皇院線嘉禾院線高先電影院Lumen CinemaMCL院線新寶院線．寶石戲院（不設網上購票）

▼香港最貴戲院一覽▼

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全港最貴　金鐘百老匯一張戲票$320

若以今日正價場作比較，全港最貴場次是金鐘百老匯MOViE MOViE Pacific Place的「The Oval Office院」，只得18個座位。《殺神John Wick 4》戲票便索價320元。惟受惠於「全港戲院日」，即屆時只需30元，接近一折價，便可親身感受高檔次戲院。

至於全港第二貴則為中環娛樂行英皇戲院的「CORONET院」，僅提供12個座位，連餐飲票價為310元。此外，九龍區最貴為尖沙咀K11 Art House的「Black Box院」，內有24個座位，票價亦高達260元。

▼本周即將上映電影▼

12日

片種︰愛情
級別︰IIB 級
導演︰林愛華
演員︰鄧麗欣、馬志威、袁富華、陳湛文、黃美芬等

追捕殺人狂

片種︰動作、犯罪
級別︰IIB 級
導演︰戴文舒方
演員︰莎蓮活莉、賓曼迪臣

情慾99月

片種︰劇情
級別︰III 級
導演︰恩加斯文
演員︰華倫天娜狄佩斯、多文歷費曼

調教你丈夫

片種︰喜劇
級別︰IIA 級
導演︰張琦
演員︰常遠、李嘉琦、魏翔

▼正在上映的電影（部份）▼

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命案

片種︰犯罪
級別︰IIB 級
導演︰鄭保瑞
演員︰林家棟、楊樂文、吳廷燁、伍詠詩、陳湛文等

死屍死時四十四

片種︰喜劇
級別︰IIB 級
導演︰何爵天
演員︰毛舜筠、鄭中基、劉江、黃文慧、黃又南等

超級瑪利歐兄弟大電影

片種︰動畫、動作、喜劇
級別︰I 級
導演︰亞倫霍瓦夫、米高傑勒尼克
演員︰基斯柏特、安雅泰萊采兒、查理丹、積伯克

關於我和鬼變成家人的那件事

片種︰喜劇、劇情
級別︰IIB 級
導演︰程偉豪
演員︰許光漢、林柏宏、王淨

教廷第一驅魔人

片種︰動畫、動作、喜劇
級別︰IIB 級
導演︰朱里斯艾華利
演員︰羅素高爾、丹尼爾索費圖、亞歷士埃素等

殺神John Wick 4

片種︰動作
級別︰III 級
導演︰查德史達赫斯基
演員︰奇洛李維斯、伊恩麥聖、蘭斯列迪克、甄子丹等

燈火闌珊

片種︰劇情
級別︰IIB 級
導演︰曾憲寧
演員︰張艾嘉、任達華、蔡思韻、周漢寧等

吸血鬼奴才︰雷菲爾

片種︰喜劇、奇幻、驚悚
級別︰IIB 級
導演︰Chris McKay
演員︰尼古拉斯侯特、尼古拉斯基治、奧卡菲娜等

流水落花

片種︰劇情
級別︰IIA 級
導演︰賈勝楓
演員︰鄭秀文、陸駿光、談善言、黃梓樂、李昀蔚等

白日青春

片種︰劇情
級別︰IIB 級
導演︰劉國瑞
演員︰黃秋生、林諾、周國賢、劉錫賢、駱應鈞等

烈火青春

片種︰劇情
級別︰IIB 級
導演︰譚家明
演員︰張國榮、湯鎮業、葉童、夏文汐

忠犬八公

片種︰劇情
級別︰I 級
導演︰徐昂
演員︰馮小剛、陳冲

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