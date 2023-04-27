戲院戲票$30｜今起可買周六戲飛　一折睇3大高檔次戲院【附連結】

本周六（29日）為戲院商會舉行的「全港戲院日」，所有上映電影不論放映形式，戲票均一價每張30元。各大院線今日（27日，星期四）上午11時起，在網上或現場開售當日戲票，每人每次限購四張，料20萬觀眾可受惠。



下文將提供詳盡資料，包括列出大部份戲院連結，以及正在上映的熱門電影。本港有三間最高檔次的戲院，戲票由260至320元，因此以30元就可以觀賞，折扣只需一折。



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限每次買最多四張 無限購買次數

今日上午11時起，市民可到各大戲院售票處，或在售票網頁購買周六的戲票，每人每次限購最多四張，但並非實名制，也無限每人當日只可買一張。

所有上映電影不論放映形式，均一價30元，即不設長者、小童及學生優惠，所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠，亦在當日不適用。不過如網上購票，多數需付手續費。

活動適用戲院包括︰

．ACX Cinemas．百老匯院線．華懋電影院線．影藝戲院院線．Cinema City院線．CGV D2 Place．英皇院線．嘉禾院線．高先電影院．Lumen Cinema．MCL院線．新寶院線．寶石戲院（不設網上購票）

▼香港最貴戲院一覽▼



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全港最貴 金鐘百老匯一張戲票$320

若以今日正價場作比較，全港最貴場次是金鐘百老匯MOViE MOViE Pacific Place的「The Oval Office院」，只得18個座位。《殺神John Wick 4》戲票便索價320元。惟受惠於「全港戲院日」，即屆時只需30元，接近一折價，便可親身感受高檔次戲院。

至於全港第二貴則為中環娛樂行英皇戲院的「CORONET院」，僅提供12個座位，連餐飲票價為310元。此外，九龍區最貴為尖沙咀K11 Art House的「Black Box院」，內有24個座位，票價亦高達260元。

▼本周即將上映電影▼



12日



片種︰愛情

級別︰IIB 級

導演︰林愛華

演員︰鄧麗欣、馬志威、袁富華、陳湛文、黃美芬等



追捕殺人狂



片種︰動作、犯罪

級別︰IIB 級

導演︰戴文舒方

演員︰莎蓮活莉、賓曼迪臣



情慾99月



片種︰劇情

級別︰III 級

導演︰恩加斯文

演員︰華倫天娜狄佩斯、多文歷費曼



調教你丈夫



片種︰喜劇

級別︰IIA 級

導演︰張琦

演員︰常遠、李嘉琦、魏翔



▼正在上映的電影（部份）▼



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命案



片種︰犯罪

級別︰IIB 級

導演︰鄭保瑞

演員︰林家棟、楊樂文、吳廷燁、伍詠詩、陳湛文等



死屍死時四十四



片種︰喜劇

級別︰IIB 級

導演︰何爵天

演員︰毛舜筠、鄭中基、劉江、黃文慧、黃又南等



超級瑪利歐兄弟大電影



片種︰動畫、動作、喜劇

級別︰I 級

導演︰亞倫霍瓦夫、米高傑勒尼克

演員︰基斯柏特、安雅泰萊采兒、查理丹、積伯克



關於我和鬼變成家人的那件事



片種︰喜劇、劇情

級別︰IIB 級

導演︰程偉豪

演員︰許光漢、林柏宏、王淨



教廷第一驅魔人



片種︰動畫、動作、喜劇

級別︰IIB 級

導演︰朱里斯艾華利

演員︰羅素高爾、丹尼爾索費圖、亞歷士埃素等



殺神John Wick 4



片種︰動作

級別︰III 級

導演︰查德史達赫斯基

演員︰奇洛李維斯、伊恩麥聖、蘭斯列迪克、甄子丹等



燈火闌珊



片種︰劇情

級別︰IIB 級

導演︰曾憲寧

演員︰張艾嘉、任達華、蔡思韻、周漢寧等



吸血鬼奴才︰雷菲爾



片種︰喜劇、奇幻、驚悚

級別︰IIB 級

導演︰Chris McKay

演員︰尼古拉斯侯特、尼古拉斯基治、奧卡菲娜等



流水落花



片種︰劇情

級別︰IIA 級

導演︰賈勝楓

演員︰鄭秀文、陸駿光、談善言、黃梓樂、李昀蔚等



白日青春



片種︰劇情

級別︰IIB 級

導演︰劉國瑞

演員︰黃秋生、林諾、周國賢、劉錫賢、駱應鈞等



烈火青春



片種︰劇情

級別︰IIB 級

導演︰譚家明

演員︰張國榮、湯鎮業、葉童、夏文汐



忠犬八公



片種︰劇情

級別︰I 級

導演︰徐昂

演員︰馮小剛、陳冲



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