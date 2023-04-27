全港戲院日｜$30戲票現黃牛　炒家240元賣兩張男兒當入樽IMAX戲票

政府日前公布「開心香港」活動詳情，「打頭陣」的是本周六（29日）舉行的「全港戲院日」，所有上映電影戲票一律每張30元。今早（27日）11時起，各大戲院開售30元戲票，然而記者旋即在拍賣網站Carousell上發現，有人轉售戲票，更有炒賣情況，例如日本經典籃球動畫《The First Slam Dunk（男兒當入樽）》，有人開價兩張IMAX戲票售240元，較原價兩張60元貴三倍。對於炒賣戲票的情況，有網民笑言：「如果俾得呢個價，我就其他日子自己買飛睇喇」。

另外，記者嘗試進入各大院戲的網站，但有部份無法連結，又或網絡非常繁忙，例如大約12時45分進入英皇戲院網站時，顯示共18,502人等候，需時3721分鐘，即62小時，排隊兩日半才可購票。



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30元戲票早上11時開售，多區戲院出現人龍排隊買戲票，以金鐘的「MOViE MOViE Pacific Place」戲院為例，在開售前已有過百人人龍排隊。除了實體人龍，網上同樣「塞車」，記者大約中午12時45分進入英皇戲院網站時，顯示共18,502人等候，需時3721分鐘，即62小時；之後接近下午1時，仍未能如常進入百老匯院線網站，只顯示「504 Gateway Time-out」。

雖然戲院日優惠價每張$30，網購戲票應有部分戲院收手續費，英皇戲院網購全線不收手續費﹐今午一時所見英皇院線的不同戲院多個場次已滿，但其他院線像MCL、百老匯和嘉禾等，仍有多個場次未滿。

線上線下都大排龍，拍賣網站Carousell上開始有人「炒賣」戲票。有人以240元，出售兩張周六晚上7時30分，於尖沙咀iSQUARE上映的《The First Slam Dunk（男兒當入樽）》日語IMAX版。翻查周日（30日）傍晚6時半同一電影、同一戲院的票價為120元，即賣家以原價出售相關戲票，較原價60元兩張的優惠價，昂貴三倍。

《The First Slam Dunk》為日本經典籃球動畫的電影片（劇照）

另外，亦有人以100元售賣兩張周六晚上10時半《教廷第一驅魔人（The Pope's Exorcist）》的戲票，較原價60元貴66.7%。部份人則以原價30元為標題出售戲票，但內文提到「高價優先」。

網民熱議炒賣戲票（Facebook群組狂氏電影綜合症候群截圖）