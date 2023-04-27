全港戲院日｜網站塞車搶$30飛　金鐘百人排貴賓院《瑪利歐》秒殺

「開心香港HAPPY HONG KONG」系列活動的「全港戲院日2023」，全港各大戲院票價一律30元，今早（27日）上午11時開始在網上或票房陸續開售，每人每次限售四張。部分戲院大排長龍，網上購票「塞車」，用手機程式能進入頁面，畫面也無法顯示，其中金鐘一間戲院貴賓院平日一張售$320也提供多個場次供選擇，但數分鐘內已秒殺，住宅區戲院就大排長龍。

金鐘戲院在11時開賣前已有百人長龍，有排頭位的方小姐表示早在9時已來到排隊，買了四張《超級瑪利歐兄弟大電影》與姪仔姪女看，直言現在只要120元買到「好抵」。

另有操普通話的港人表示，自己是在內地朋友介紹才得知活動，形容活動在內地宣傳力度大。她表示，朋友會與兩小朋友在五一長假來港，打算會與小朋友分開來，自己與朋友則看《落花流水》，而小朋友就看《超級瑪利歐兄弟大電影》。



香港戲院商會安排一些農曆新年及去年受歡迎的電影重新上映，亦有張藝謀執導的《滿江紅》，則見仍有大量戲票。



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4月29日（本周六）「全港戲院日2023」今早11時起在各大院線的票房及網站預售。不少戲院門外都中排長龍，記者到金鐘百老匯MOVIE MOVIE Pacific Place，開賣前的上午十點許已有百人長龍。該戲院貴賓院「的「The Oval Office院」，只有18個座位，平日一張售$320，預購周六（29日）可享$30優惠，不少人前來一嘗「貴賓」滋味。

現場所見，戲院設有三個售票處， 當中兩個為預售周六電影，其餘則為售賣即日戲飛。不過，由於戲院未有分開兩條隊排隊，有買即日戲飛的市民鼓譟，認為安排極差，「搞到買即場飛反而要等。」

同樣買即日戲票的鄧生表示，自己與太太見今日放假有時間故想買《毒舌大狀》，才得悉周六有30元的戲飛看，但他笑言，未必會周六要看戲，「都要睇有無時間」，但認為如政府可以有愈多這些活動越好。

上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》成為最熱門的電影，開賣不足一小時已剩下極少門票。有排頭位的方小姐表示，自己在九時已到現場排隊，買了四張《超級瑪利歐兄弟大電影》與姪仔姪女看。她直言，以往如要買票看電影至少都要近700元，而現時只要120元就買到，「我長者就好啲，成人同小朋友好貴，依度平時要成700幾蚊，好揦脷。」

彭生亦同樣購買貴賓廳上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》，他表示，特意買了貴賓廳的場次，因其平時索價要320元。他同樣表示是買給小朋友，希望政府可以做多點類似的宣傳活動。

黃小姐則帶同6歲小朋友來買票，表示原未有計劃在周六看戲，是因為看到有此優惠後，希望帶女兒體驗進戲院看戲，而電影同樣會選擇為卡通片的《超級瑪利歐兄弟大電影》。她亦希望，政府可以有更多類似的宣傳活動。

另有操普通話的周小姐表示，自己是在內地朋友介紹才得知活動，形容活動在內地宣傳力度很大。她笑言，自己是約11時到，前面已有很多人排隊，下年若再舉辦會早一點來排隊，「這個活動非常好呀，可以振興香港的電影業。」

她表示，朋友會與兩小朋友在五一長假來港，因應一場最多只可以買四張電影票，打算會與小朋友分開來看電影，自己與朋友看《落花流水》，而小朋友就看《超級瑪利歐兄弟大電影》。她又指，朋友本亦計劃來港，會在香港停留約五日，除看戲外，亦會到故宮、大館等參觀等，「覺得疫情之後還是吸引到不少的內地人回來香港。」

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