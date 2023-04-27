母以好立克等餵女嬰至營養不良　官准守行為但斥：唔想養就唔好生

未婚情侶在女兒出生後未帶女兒覆診，社工家訪時發現女嬰嚴重營養不良，並需入深切治療部，女嬰的23歲母親被警查問下稱因經濟困難，奶粉吃光，便以穀物及好立克和阿華田等餵哺。女嬰母被控疏忽照顧罪，案件原定於今(27日)在觀塘法院開審，但控方接納讓被告簽保守行為，裁判官劉淑嫻遂准女被告自簽2千元守行為2年，但斥被告枉為人母。



指被告枉為人父母

劉官批准控方的申請時，斥女被告說：「如果唔想養就唔好生。」又指女被告：「當佢（女兒）連狗都不如」、「枉為人父母，無資格啊你」等。她又問女被告用好立克等餵哺時，有否想過對女嬰腦部及骨骼發展的影響，並特別提醒女被告稱，守行為期內不得再犯法，尤其是不能再故意忽略兒童。

被告WHY承認疏忽照顧幼女，准簽保守行為。(資料圖片)

同居男友亦准簽保守行為

女被告W. H. Y.，23歲，被控於2021年5月14日至12月16日在藍田某單位，身為對一名36周歲的女嬰X負有管養或照顧責任的人，故意忽略X並令她受到不必要的苦楚或損害。

女被告的33歲同居男友F. S. L，早前承認案情，准以2千元保守行為2年方式處理。女被告不認罪，案件排期至今日開審。

女嬰早產被告患抑鬱

控方今提出以簽保守行為方式處理。女被告亦同意她和男被告F.S.L.，是一對未婚的情侶，兩人育有1子1女，細女X在2021年4月出生，是一名早產嬰。女被告患有抑鬱症，亦有看精神科。

女嬰出院後未再覆診

女嬰X出生兩星期後，兩被告未有帶她到聯合醫院覆診，並缺席了5次。社工於同年11月作家訪，初時只留意到被告家有狗和煙味，但女嬰仍看似正常。惟社工在第6次家訪時，發現X反應緩慢，衣衫單薄。

社工家訪發現X反應緩慢手腳冰冷

同年12月16日作第7次家訪時，發X反應緩慢，手腳冰冷，衣服濕且有污漬，遂把X送院，X並需入深切治療部，被診斷出嚴重缺水、急性腎臟損傷和發育遲緩等。報告指X無吸收足夠卡路里以供成長，留院至2022年1月28日才出院，並被送往寄養家庭照顧。

奶粉用光改用好立克

兩被告在同年12月20日被捕，女被告警誡下稱，因經濟困難，減少用奶餵哺X，又稱因奶粉用光，使用穀物、好立克及阿華田等作替代，她留意到X消瘦，但無錢及無能力尋求醫療協助。

案件編號：KTCC 2135/2022