遭11歲兒子阻入屋　單親媽媽門外燒揮春逼開門　被判感化令

45歲單親媽媽因11歲兒子不專心上課、及阻止其喝酒而責罵對方，之後又因兒子離家出走而將平底鍋等擲向地下，導致對方受傷。兒子其後趁媽媽外出買酒將家門反鎖，她回來後試圖以焚毀門外揮春逼使兒子開門。媽媽事後被捕，早前承認虐兒、縱火兩罪，案件今（19日）在荃灣法院（暫代區院），暫委法官溫紹明判刑指，本案在同類案件中嚴重性較輕，但被告過去已有虐兒案底，對於她有否汲取教訓有質疑，最後考慮到其兒子的福祉及意願，決定判處其12個月的感化令。



被告N.L.T（45歲），承認對所看管兒童虐待或忽略，以及罔顧生命是否受到危害而縱火兩罪。她於2020年曾干犯虐兒罪，被判12個月感化。辯方求情指，被告有情緒問題，2019年開始接受精神科治療，2020年確診抑鬱症，有定期覆診及服藥，情況獲持續改善。

被告今在荃灣法院被判12個月感化令。

被告門外燃點揮春 濃煙蔓延入屋 兒子呼吸困難

案情指，被告與前夫離婚後，獲得兒子X（11歲）的撫養權。於2022年2月14日，被告因為X不專心上網課而責罵對方。被告其後在家中喝了半瓶紅酒，X嘗試搶去酒瓶阻止其喝酒不果，反而遭被告責罵，X因而偷偷離家。

X直到晚上7時才回家，被告因X未有留在家中做功課而生氣，把碗碟、平底鍋、椅子及一些家品丟到地上，期間X的小腿遭擊中數次。X之後跑入睡房，把衣櫃搬到門後，阻擋被告人入內。

其後，被告外出買酒，X則鎖上大門和搬雪櫃擋在門後。被告回家後要求X開門不果，用打火機燃點門外揮春，濃煙蔓延入屋。X感到呼吸困難，嘗試用水滅火。此時，有鄰居發現事件及報警。X事後被送往廣華醫院，發現其小腿有多處瘀傷。

法官判刑時引述報告 指X希望與被告繼續一起生活

溫官判刑指，縱火是嚴重罪行，可對公眾安全帶來的威脅，判刑須具阻嚇性，但考慮到本案的動機、背景及後果在同類案件中均屬較輕。至於虐兒罪，雖然X的傷勢在虐兒案中非最嚴重，報告亦建議判處感化令，但法庭關注到被告在2年內第二次犯案，對於她有否汲取教訓有質疑，擔心感化令未能阻嚇被告。

溫官續指，考慮到報告顯示被告的態度有改善，及X的福祉及意願，即X表示與被告的關係已有改善，並希望與被告繼續一起生活等。法庭雖對於判處感化令保留，但仍決定再給予被告一次機會，判處12個月的感化令。

溫官判刑後指出，被告選擇成為母親此重要角色，便要肩負很多責任及重擔。但被告既是自願成為母親就有責任做好其角色，因她的人生已不再屬於被告一人。溫官自言明白前路非易行，但被告非孤獨一人，她有兒子、家人的支持及關心，寄語被告要為自己及兒子，努力愛自己，相信她在不久的將來必然會感受到作為母親的喜悅及幸福。

案件編號：DCCC 712/2022