物業管理發牌制8.1正式生效　8%公司未持牌　物監局籲5月底前申領

政府為監管物業管理業，引入了發牌制度，3年過渡期將於7月31日屆滿，物業管理業監管局今日（27日）表示，估計全港約有730間公司和約1.2萬從業員須按法例申領牌照，惟至今分別仍有約8%公司和13%從業員仍未領牌，當中大部份為規模較細的公司，負責中小型住宅物業。

當局表示，處理申請一般需時約25日，但有部份公司因要補交文件，而需要較長時間才可成功領取到牌照，呼籲仍未申領牌照的公司和人士，在5月底前提交申請，否則難以確保相關人士能在發牌制度正式生效前取得有效牌照，以繼續物管工作。



物監局行政總裁蕭如彬（左）、主席黃黃江天（右）。（林穎嫺攝）

物監局行政總裁蕭如彬表示，所有為有公契物業提供多於一個類別訂明物業管理服務的物管公司，以及在這些公司提供物管服務擔任監督或管理角色的物管從業員，普遍為物管經理及主任，都必須持有有效物管牌照。

截止今年4月，已發出逾1.2萬個物管個人牌照，其中68%屬正式牌照，32%屬臨時牌照。另外，當局亦已接獲近650間物管公司的牌照申請，另有20多間已作出預約提交牌照申請，當中有480間已獲批准發牌，另有逾40間亦已大致完成發牌程序。

他續指，根據「抗疫基金」和民政事務總署的資料，估計全港有近1,000間物業管理公司，扣除約270間毋須持牌的公司，約有730間須按法例申領牌照。截止今年4月，當局已接獲近650間物管公司的牌照申請，另有20多間已作出預約提交牌照申請，當中有480間已獲批准發牌，另有逾40間亦已大致完成發牌程序。

換言之，已提交申請的公司佔整體約92%，相關公司亦會在負責的物業貼上已持牌的標籤，讓業主辨識，呼籲未見到相關標籤的業主，盡快查詢其物管公司是否已持有牌照。他又透露，當局已主動拜訪仍未持牌的物管公司，冀協助他們盡快申領牌照。

他又提到，只有少數物管公司的領牌申請被駁回，主要是持牌從業員不合符條例要求。

至於物業管理從業員申領牌照的情況，他表示，根據物管專業團體和房屋經理學會的調查，估計全港有1.2萬名物管從業員，當局已發出1.2萬個物管人牌照，其中68%屬正式牌照，32%屬臨時牌照，扣除同時領有2個牌的從業員，現時已有約10,400人已申領牌照，佔整體約87%。

物監局主席黃江天強調，距離發牌制度正式實施僅餘95日，提醒物管公司可透過當局申領物管公司牌照專線3696 1157，預約申領牌照，否則當局將無法保證在7月底發牌制度過渡期完結前，可向其發出牌照。

被問到若有物管公司在8月1日因未獲取牌照而未能向受聘的物業提供服務，相關大廈能否追討損失，蕭如彬表示，大廈在聘請物管公司時已簽訂合約，認為業主可根據合約條款，從法律途徑處理相關爭議。另外，他又提到，當局會在法例生效後，加強巡查和根據投訴採取執法行動，預料日後會聘請更多人手，警告任何人若違例從事物管工作，最高可被判罰款50萬元和監禁兩年。