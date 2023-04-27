恒大商業新聞獎｜《香港01》記者連奪4獎　評審：報道分析具權威

恒生大學今日（27日）舉行「第七屆恒大商業新聞獎頒獎典禮」，《香港01》經濟組記者黃文琪和深度報道組前記者楊瀅瑋，以多篇出色的報道奪得4個獎項。



圖左為《香港01》記者黃文琪，圖中為《香港01》前記者楊瀅瑋，右為《香港01》首席媒體戰略官馮德雄。（張浩維攝）

黃文琪獲得年度新晉商業新聞記者獎



任職《香港01》經濟組的黃文琪獲獎報道包括：

評審讚賞道：「透過生活化的事件、清晰的文字報道企業家如何轉危為機，引人入勝、令人信服。」



深度報道組前記者楊瀅瑋獲得三個銀獎

《我們離「主權基金」有多遠》—— 最佳商業新聞系列報道獎

《助力人民幣國際化 升級國際金融新中心》——最佳經濟及金融政策新聞報道獎

《改革派築金融夢 李小加寄予香港主動開創未來》——最佳商業財經人物專訪獎



評審認為有關新聞的選題具高水準、報道具高技巧、分析具權威性。楊瀅瑋感言：「特區政府通過我們的報道看到香港經濟轉型的需要，這比得獎更有成就感——記者可以透過報道推動社會變化和發展！」

楊瀅瑋（左）和黃文琪（右）合共六篇報道獲得第七屆恒大新聞獎。（張浩維攝）

恒大商業新聞獎由香港恒生大學（恒大）傳播學院主辦，是香港首個由大專院校設立的商業新聞專業獎項，旨在表揚及鼓勵優秀的商業新聞從業員，肯定其對社會及業界的貢獻。獎項在2016年設立，本屆已到第七屆，表揚2022年刊出的報道。

今年評審由60位來自商界領袖、財政專家、傳媒翹楚及知名學者組成，頒獎典禮邀得財政司副司長黃偉綸擔任主禮嘉賓，《香港01》首席媒體戰略官馮德雄亦擔任評審之一。60位來自不同界別的專業評審，就參賽作品的新聞價值、影響力、原創性、獨家性、報道質素、報道及寫作技巧、分析能力及視覺表達等多方面評審準則，選出得獎佳作。

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黃偉綸副司長致辭時表示，隨著互聯網的應用日趨發達，受眾對內容的需求增加，商業新聞不只有內容，還有分析，而一篇好的分析絕對有價值。黃偉綸又形容傳媒行業是一個很好的鍛鍊場，專注商業新聞的記者日後將前途無限。

恒生大學校長何順文教授衷心祝賀得獎者，並讚揚他們表現優秀，「過去三年，縱使疫情衝擊社會和經濟，但新聞工作者仍然緊守專業精神，以客觀及求真的態度，為大眾提供準確、深入、多元化的報道及分析，對讀者負責，實在值得嘉許。他們亦是恒生大學師生及有抱負的新聞從業員的榜樣」。

恒生大學傳播學院院長曹虹教授表示，今屆頒獎典禮是自疫情後舉辦的首個實體典禮，因此她份外高興。「今屆收到的參賽作品一如以往高水準、題材多元化、同時緊貼社會脈搏，充分表現出新聞從業員具備的職業道德及專業精神。