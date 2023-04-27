城巴機場線口岸線加密班次迎五一　新巴觀光巴士下周起平日服務

五一黃金周連假將於本周末展開，城巴宣布為同時配合政府「你好，香港！」宣傳活動，本周六（29日）起將加強多條行經港珠澳大橋口岸的城巴機場快線A線及口岸路線服務，提供最密每10分鐘一班的班次的口岸服務。至於疫下停駛的A23機場快線，亦會於當日恢復，並以全新行車路線行走。此外，新增新巴「人力車觀光巴士」H1及H2號線在平日提供服務。



城巴今日（27日）宣布，加強服務的口岸路線包括，深圳灣口岸的 B3、B3A 、B3X 號線、港珠澳大橋口岸的B5、城巴機場快線 A線，以及香園圍口岸的B7 及B8 號線，為往返內地及香港的居民及旅客加強服務。城巴將預備約 20輛後備車輛，按客量為各條口岸路線及城巴機場快線加強服務。

A23機場巴士恢復行駛 周六日及假期服務

暫停服務的A23號線（機場地面運輸中心往返慈雲山北），將於本周六（29日）起，在局部恢復服務，逢星期六、日及公眾假期提供服務，行車路線並擴展服務至九龍塘、石硤尾及美孚，是行經港珠澳大橋口岸及機場的機場路絡。



慈雲山（北）開出的班次服務時間為星期六、日及公眾假期上午8時10分至晚上8時10分，每30分鐘一班；由機場開出的班次服務時間為星期六、日及公眾假期上午11時10分至午夜12時10分，每30分鐘一班。全程車費為39元。

觀光巴士H1及H2號線 增平日服務

新巴「人力車觀光巴士」H1 及H2 號線，將會由下月2日（下周二）起，新增平日服務時段。H1 號線於星期一至星期五由中環（天星碼頭）開出的班次服務時間為晚上6時至7時， H2號線於星期一至星期五由尖沙咀（漢口道）開出的班次服務時間為晚上7時半至8時半。

城巴會與運輸署保持緊密聯繫，並密切留意各路線的客量情況，按乘客需求加強各口岸路線的服務。