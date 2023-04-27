全港戲院日｜晚上始恢復網購付款　專家料花百萬升級系統不值得

「全港戲院日」將在本周六（29日）舉行，由今早（27日）11時正起，經網上系統或戲院現場購買當日戲票一律30元，每人每次限售四張。市民反應非常熱烈，部份戲院未開售已大排長龍，網上購票亦嚴重「塞車」，下午網情況持續，部分院線的網站或手機App仍無法登入，還出現新問題，就是順利進入頁面選好座位亦不能完成付款程序，原來Visa及MasterCard付款驗證系統故障，只有美國運通信用卡才能購票。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，升級購票系統需要花費數十萬至過百萬元，未來亦要支付高昂的維護成本，甚至需要重新設計系統，惟活動屬於短期性質，因此估計各院線只願增設排隊系統以應對人流。他建議，若未來再有相關活動，可考慮派發30元電子兌換券，避免再次造成混亂。



+ 10

院線大塞車 百老匯網購一度停用Visa和MasterCard

全港院線30元戲票在今早11時開售，不過網上系統卻出現嚴重「塞車」。部份院線網頁無法顯示周六（29日）的場次，手機App雖然相對暢順，但不少仍見「ERROR」情況。例如Cinema City院線及MCL院線手機App，直至今午2時仍然未能成功登入。

記者曾在下午3時許，登入百老匯院線App嘗試購買30元戲票，雖然成功填寫資料後，但系統卻顯示交易未成功，促要與發卡銀行聯絡。下午5時改到網站購票，則彈出通知指，因網上購票驗證系統出現故障，暫時停用Visa和MasterCard，僅可選用美國運通信用卡。記者立即改到英皇戲院app，以Visa和MasterCard，卻能成功購票。

MCL晚上7時半仍未能網上付款 市民放工去票房

至於MCL院線手機app，下午逐漸能登入頁面，惟一直未能進入付款頁面，所有旗下戲院的場次一直「未見紅」，直至晚上7時半在網頁終於彈出通知，指因網上購票驗證系統出現故障，暫時未能提供網上購票服務。有市民放工後，逐往該院線龍頭戲院 K11 ART HOUSE 排隊，終於成功購買30元戲票。

升級購票系統需要過百萬元 增設排隊系統最可行

方保僑接受查詢表示，各院線的網上系統平日毋須應付龐大人流，因此當「全港戲院日」推出後，其容量無法負荷「爆煲」。他認為，各院線不可能為了短時間的人流升級系統，最多僅增設排隊系統，讓市民得悉輪候時間，情況有如搶購演唱會門票。

他並解釋，升級購票系統需要花費數十萬至過百萬元，未來亦要支付高昂的維護成本，甚至或受架構所限，需重新設計系統。「好似餐廳有一日由30個客變到做300個客，唔相信會有人突登去整大間舖，最多畀人排隊。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑籲政府派30元電子兌換券

問到為何部份院線的購票系統無法使用Visa及MasterCard。他解釋，平日午市或晚市等繁忙時間「碌卡」，由於受系統的容量限制，有時候亦要等待一段時間才成功交易，因此今日各院線的網上系統，面對更龐大的人潮，亦出現同類型問題。

他建議，政府可吸取今次教訓，若未來再推出相關活動，應延長觀看電影的日子，可考慮派發30元電子兌換券，並規定限時使用，讓市民有需要時，可到任何院線網站換票，避免所有人擠在同時段購票，最終造成混亂。

香港戲院商會下午二時發稿，向輪候市民構成不便致歉。（電郵截圖）

香港戲院商會指日前已加強伺服器 對造成市民不便致歉

香港戲院商會下午發稿指，市民反應非常熱烈，令業界極為鼓舞。商會重申，各院線在日前已加強伺服器及進行測試，為今早預售做準備，惟最終仍出現未能進入網頁及App的情況，稱各院線已盡最大努力處理輪候購票的情況，以及疏導人潮，並對於造成市民不便表示致歉。

▼正在上映的電影（部份）▼

