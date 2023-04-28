黎智英欲聘Tim Owen　指國安委疑越權申覆核許可　官1個月內裁決

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力案，早前獲准由英國御用大律師Timothy Wynn Owen（下稱：Tim Owen）代表抗辯，全國人大常委其後應港府提請釋法。黎兩度入稟高等法院，指稱國安委曾在人大釋法後評估他聘請Tim Owen涉國安風險，建議入境處拒批簽證，但此舉不屬國安委職責，做法屬權，黎要求法庭頒令國安委決定無效，並要律政司聲明人大釋法不會影響法院批准他聘請Tim Owen的決定。高院首席法官潘兆初今（28日）開庭處理黎的覆核許可申請，法官聽罷陳辭稱會在1個月內下裁決。



申請人黎智英，答辯人分別為律政司司長、香港特別行政區維護國家安全委員會及入境處長。黎去年11月獲終院批准聘用Tim Owen，全國人大常委同年12月應港府提請就國安法第14條及第17條釋法。

黎今年2月入稟，要求律政司聲明釋法內容不會影響終院裁決。但黎從辯方的一份誓章中發現，國安委早於1月議定Tim Owen代黎抗辯涉及國安風險，並建議入境處拒批其工作簽證。黎於4月入稟提司法覆核，指國安委釋法後誤解他們有權直接裁定Tim Owen 不得參與案件，要求頒令國安委及入境處決定無效。

案件編號：HCMP 253/2023、HCAL 566/2023

黎智英欲聘Tim Owen引至釋法及覆核經過。(詳看下圖)

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