有線寬頻換CEO　黃思遠突宣告離職　消息：TVB前高層杜之克接任

香港有線寬頻早前向港府提交申請並獲得批准，將於今年6月1日終止本地收費電視節目服務牌照，有線寬頻也有高層人事變動。據了解，去年3月上任的行政總裁（CEO）黃思遠今日（28日）突宣告離職，旗下數碼媒體業務也有十多人被解僱。



有逾30年電視製作經驗的前TVB無綫電視副總經理（節目及製作）杜之克下周二（5月2日）接任，連同主力為有線寬頻HOY TV製作綜藝節目的前無綫電視助理總經理（非戲劇製作）余詠珊，將有多名前TVB高層主管有線寬頻。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



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黃思遠去年3月7日出任行政總裁 推動數碼媒體業務

有線寬頻（1097）去年3月7日宣布黃思遠出任為行政總裁，即時生效，指其豐富管理經驗定能為集團帶來裨益。公布指黃思遠於2021年9月加入有線寬頻擔任高級顧問，為集團業務發展提供策略意見，同時為集團網羅業界精英，建立精英管理團隊，為集團未來進行全面評估。

有線寬頻當時表示，黃思遠畢業於史丹福商學研究院，並積極提倡以「設計思維」（Design Thinking）帶領企業成長，有線寬頻指他對未來發展方向發揮重要作用。他曾任亞洲萬里通有限公司行政總裁，由2011年起帶領亞洲萬里通進行品牌轉型，成功令會員人數由400 萬增至1,100 萬。

去年虧損8.86億創紀錄 數碼媒體業務10多人同被解僱

黃入主一年間積極推動公司轉型至新媒體，也聘請十多人推動，革新OTT平台內容。不過據了解，由於對業績未有明顯作用，而去年有線寬頻更錄得全年虧損高達8.86億元，包括因應今年中結束有線電視業務非現金減值虧損2.41億元，總額打破歷年紀錄，連續虧損15年。

據悉黃思遠突今日宣布將離職，其主理的數碼媒體業務，有十多人也被解僱。

有線寬頻行政總裁黃思遠。（資料圖片/黃寶瑩攝）

至於有線寬頻行政總裁人選，據悉是有逾30年電視經驗的無綫電視前副總經理（節目及製作）杜之克。他在1990年加入亞洲電視節目部，據報他當年引入日本動畫《蠟筆小新》在本港台播放，收視一度突破20點，成為佳話；隨後轉職多間傳媒機構，到2000年代加入電訊盈科，負責Now TV節目製作，2014年加入無綫電視，先任職無綫收費電視，2016年中升任無綫電視副總經理（節目及製作），2021年10月重返電訊盈科，擔任OTT平台Viu旗下「Viu Original」首席原創內容總監，至今年1月離職，至本月初已傳他過檔入主有線寬頻出任行政總裁。

無綫電視前副總經理（節目及製作）杜之克5月2日出任有線寬頻行政總裁。（資料圖片）

HOY TV的綜藝節目承判公司、「好好制作」負責余詠珊，是無綫電視前助理總經理（非戲劇製作），與杜之克有多年合作，據報杜2014年加入無綫電視，便是由余詠珊引薦，二人都在2021年離開無綫電視。

無綫電視前高層余詠珊（左二）及杜之克（左三）將再一同工作，為有線寬頻效力。（資料圖片／陳順禎攝）

黃思遠：功成身退 追求其他事業發展



即將離任的行政總裁（CEO）黃思遠，早於2021年9月已經出任有線寬頻高級，開始該公司的互聯網轉型工作。當時有線新聞在社交網站上已經表現不錯，但根據著名大數據追蹤機構similarweb數據顯示，有線網站在互聯網上存在感很低，每月活躍用戶只有10餘萬。其後，黃思遠正式任職CEO到了2022年底，根據similarweb數據，有線網站由2019年至2022年底，每月活躍用戶錄得大幅增長了10倍以上。

similarweb公開數據顯示，i-cable網站的每月活躍人數在過去一年有大幅度增長。

黃思遠5月2日向員工發放短訊告別，並解釋自己離職的原因是「追求其他事業發展及個人興趣」。短訊全文如下：



是次決定並非突然，早前已向董事會請辭。是次決定一直與董事局及管理層有充分溝通及共識

1. 由高級顧問至行政總裁經過差不多兩年，已完成轉型的基礎鋪排。經過深思熟慮，早前已作出請辭。

2. 6月起集團業務將由收費轉型為免費，踏入另一個新階段。這也是我追求其他事業發展及個人興趣的合適時候。

3. 會留任至六月初完成收費電視交還牌照的安排

共渡第五波疫情；免費電視透過大氣電波傳播；77台改做及品牌革新至HOY TV；78 HOY資訊台啟播；交還收費電視牌照；成功奪取亞運獨家轉播權;以及見證賽馬台OTT 18寶的誕生。

數碼轉型方面亦推出了全新的網站及流動手機APP。集團在多媒體業務成績顯著，i-cable.com於2022年12月的每月活躍用戶達167萬，按年增長203%，hoy.tv的網站及應用程式每月活躍用戶，於2022年12月亦達18.7萬，按年增長80%。集團旗下各社交媒體的訂戶，合計超過100萬。

電訊業務方面亦推出亦係今年推出咗5G i-mobile 流動通訊產品，迎合大趨勢。

本人能夠成為有線電視的一分子，與各員工、管理層、董事局攜手合作，過去近兩年，在充滿挑戰的環境下，完成集團業務轉型的基礎安排，為公司持續發展定下方向， 感到榮幸及自豪。

早前開發HOY TV 品牌，78台啟播，以及宣布交還收費電視牌照，公司業務將於六月起正式由收費轉型為免費，這象徵i-Cable 踏入另一個新階段。經過深思熟慮， 本人早前已向董事會呈辭， 這也是我追求其他事業發展及個人興趣的合適時候。本人將留任有線寬頻通訊有限公司CEO至六月二號，以便順利交接。

杜之克先生 (Felix) 在免費電視及媒體業務擁有豐富經驗， 本人深信他能夠帶領i- CABLE 更上一層樓。

本人 再次感謝董事會的支持及各位同事的努力 。

▼2022年10月17日 有線電視公布免費台77台名及新台徽▼

