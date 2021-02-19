有線電視記者前年被警斥「黑記」　投訴課裁指控屬實將作紀律處分

社會新聞
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前年爆發反修例風波，警民衝突不斷，亦有記者被警員粗暴對待。有線新聞今日（19日）報道指，該台一名記者前年在中環採訪期間，被警員稱呼為「黑記」，記者其後向投訴警察課投訴，事隔一年多，投訴警察課裁定指控「獲證明屬實」。

不過，有線新聞報道又提到，近日先後收到另外7宗投訴警方的調查結果，4宗被裁定警員並無過錯，2宗無法證實及1宗無法追查。

根據有線新聞報導片段，該台記者前年9月8日於中環雪廠街採訪，被多名警方速龍小隊成員驅趕，片段清楚錄得有警員一度說：「黑記行吧」。（有線新聞截圖）

根據有線新聞報道片段，前年反修例風波期間，該台記者9月8日於中環雪廠街採訪，被多名警方速龍小隊成員驅趕，片段清楚錄得有警員一度說「黑記行吧」，其後記者反問「你說什麼？請尊重你的專業」，警員當時回應「我很專業」。

其後，記者向投訴警察課投訴該名速龍成員沒禮貌。事隔一年多，近日終獲警方回覆，投訴警察課裁定指控「獲證明屬實」，而監警會亦表示同意相關結果，稱警方將對有關人員採取適當紀律行動，惟未有清楚說明甚麼行動。

報導提到除了這宗投訴成立外，有線新聞近日亦先後收到另外7宗投訴的調查結果，有4宗被裁定警員並無過錯，2宗無法證實及1宗無法追查。（資料圖片）

另4宗宗投被裁定警員無過錯

不過，報道提到除了這宗投訴成立外，有線新聞近日亦先後收到另外7宗投訴的調查結果，有4宗被裁定警員並無過錯，2宗無法證實及1宗無法追查。

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當中，有線記者前年11月在大埔超級城外採訪，被警員推走，投訴警察課回應指證據不足，無法證實行為不當指控，僅稱會適當訓示有關人員。至於另外一宗，則牽涉及前年9月，有線記者在元朗教育路採訪時，被警員不禮貌對待，投訴警察課亦裁定指控無法追查。

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