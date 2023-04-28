周末半島酒店 多倫多Markham萬錦市三大樓盤巡禮 折扣高達10% OFF

多倫多萬錦市 Markham Unionville 有加拿大東岸的「小香港」之美譽，是香港人在加拿大最熱愛居住的城市之一，華人人口超過 11 萬。萬錦市内有許多港人商場、著名的廣場例如時代廣埸、萬錦廣場及太古廣場等等。萬錦市擁有全北美洲最接近香港式配套生活，無論吃喝玩樂都可以用廣東話溝通，同聲同氣！另外，萬錦市也擁有加拿大名列前茅的名校網。



本長周末 4月 29至 5月 1日康榮國際誠意在尖沙咀呈獻多倫多萬錦市 Unionville 最大型綜合社區 Townhouses & Condos，本週末提供 3 個不同住宅項目，有不同的收樓日期，短中長期都有，項目涵括 Gallery Square（預計短期內收樓），Gallery Towers（預計2025年收樓），Union City（預計2028年收樓）主要街道 Hwy 7 / Warden。本周末展銷特選樓盤更送出高達 9折限時折扣優惠，適合準備回流加國、移民，歡迎本長週末4月 29日至 5月 1日親臨到尖沙咀 Pennisula Hotel 半島酒店6樓展銷會了解更多。

本周末展銷特選樓盤高達9折限時折扣優惠，適合準備回流加國、移民人士。

《萬錦市於人村最大型綜合社區項目解說》

最大型綜合社區主要街道包括：Highway 7夾 Warden Ave.名校網，可入讀 Unionville High School, Pierre Elliott Trudeau High School 及 Markville Secondary School。大部分名校也是多倫多排行前20名的學府。

鄰近名校網，可入讀 Unionville High School等多倫多排行前20名的學府。

綜合社區總共提供3個項目，有不同的收樓日期，Gallery Square（預計短期內收樓），Gallery Towers（預計2025年收樓），Union City（預計2028年收樓）展銷會更提供多項限時優惠及送限時折扣優惠，特選項目折扣高達9折。

另外，項目提供1房，1房加多功能房，兩房，及兩房加多功能房 Townhouses & Condos 單位，均由實力雄厚發展商精心打造。

Gallery Square（預計短期內收樓）

Gallery Towers（預計2025年收樓）

Union City（預計2028年收樓）

270畝大型社區發展，是萬錦市現時最大的綜合社區，包括 70畝的綠化、酒店、商場、戲院、銀行、大學、商業、超市，全部步行可達。香港式生活，吃喝玩樂上班應有盡有，交通便利。其中10 分鐘車程就可到達多個港人商場，大統華超級市場，時代廣埸，萬錦廣場，太古廣場等等，鄰近高速幹線 DVP，404，407。另只需10分鐘步行到達 GO 火車站、YMCA 體育館及耗資近3億加幣的全新 York 約克大學萬錦分校，將可容納 4300 學生，York 約克大學在加拿大排行16名。

康榮國際展銷提供專業及全面分析

康榮國際集團有限公司主力推介加拿大樓盤給香港人，集團成員持有香港 EAA 及加拿大地產牌照，每年都得到發展商多個獎項，對當地有豐富的認識，接受過加拿大地產的專業訓練，所以不論新樓、樓花轉讓、二手樓買賣、租務、收樓費用、按揭資訊、物業的稅務及當地市場狀況，地產最新資訊和將來要注意事項等等，康榮國際團隊都能在展銷會提供 ，是加拿大樓房專家。

▐香港獨家展銷會：多倫多萬錦市 Markham 香港配套生活圈│3大住宅項目巡禮│Union City 、Gallery Towers 、Gallery Square▐

🎁 首期港幣18萬起

🎁 特選項目送高達 10% OFF 限時折扣優惠

🎁 送全年獨家包租保證*

🎁 送全年租務管理

🎁 特選項目送一至兩個車位

🎁 特選項目送儲物室

🎁 送用料升級

🎁 多種收樓期選擇

🎁 特選項目總首期只需 10％ 分期付款

日期：4月29日至5月1日（星期六，日，一）

時間：上午11時至晩上7時

地點：尖沙咀 梳士巴利道 半島酒店 6 樓

Hankow Room

（港鐵站 L3 出口）

歡迎登記及參與：

查詢熱線：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：60513102

加拿大專線及whatsapp：416-666-4566

康榮國際線上頻道直播介紹：

內容：【多倫多Markham萬錦市】Unionville 香港式配套生活圈大型屋苑項目｜短期、中期、遠期樓花可供選擇｜持有加拿大工作簽證也可即時購買

日期及時間：4 月 28 日（本周五）晚上9時半

Youtube：bit.ly/3onHWAM

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歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

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*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）