周末半島酒店 多倫多Markham萬錦市三大樓盤巡禮 折扣高達10% OFF

多倫多萬錦市 Markham Unionville 有加拿大東岸的「小香港」之美譽,是香港人在加拿大最熱愛居住的城市之一,華人人口超過 11 萬。萬錦市内有許多港人商場、著名的廣場例如時代廣埸、萬錦廣場及太古廣場等等。萬錦市擁有全北美洲最接近香港式配套生活,無論吃喝玩樂都可以用廣東話溝通,同聲同氣!另外,萬錦市也擁有加拿大名列前茅的名校網。



本長周末 4月 29至 5月 1日康榮國際誠意在尖沙咀呈獻多倫多萬錦市 Unionville 最大型綜合社區 Townhouses & Condos,本週末提供 3 個不同住宅項目,有不同的收樓日期,短中長期都有,項目涵括 Gallery Square(預計短期內收樓),Gallery Towers(預計2025年收樓),Union City(預計2028年收樓)主要街道 Hwy 7 / Warden。本周末展銷特選樓盤更送出高達 9折限時折扣優惠,適合準備回流加國、移民,歡迎本長週末4月 29日至 5月 1日親臨到尖沙咀 Pennisula Hotel 半島酒店6樓展銷會了解更多。

《萬錦市於人村最大型綜合社區項目解說》

最大型綜合社區主要街道包括:Highway 7夾 Warden Ave.名校網,可入讀 Unionville High School, Pierre Elliott Trudeau High School 及 Markville Secondary School。大部分名校也是多倫多排行前20名的學府。

綜合社區總共提供3個項目,有不同的收樓日期,Gallery Square(預計短期內收樓),Gallery Towers(預計2025年收樓),Union City(預計2028年收樓)展銷會更提供多項限時優惠及送限時折扣優惠,特選項目折扣高達9折。

另外,項目提供1房,1房加多功能房,兩房,及兩房加多功能房 Townhouses & Condos 單位,均由實力雄厚發展商精心打造。

270畝大型社區發展,是萬錦市現時最大的綜合社區,包括 70畝的綠化、酒店、商場、戲院、銀行、大學、商業、超市,全部步行可達。香港式生活,吃喝玩樂上班應有盡有,交通便利。其中10 分鐘車程就可到達多個港人商場,大統華超級市場,時代廣埸,萬錦廣場,太古廣場等等,鄰近高速幹線 DVP,404,407。另只需10分鐘步行到達 GO 火車站、YMCA 體育館及耗資近3億加幣的全新 York 約克大學萬錦分校,將可容納 4300 學生,York 約克大學在加拿大排行16名。

康榮國際展銷提供專業及全面分析

康榮國際集團有限公司主力推介加拿大樓盤給香港人,集團成員持有香港 EAA 及加拿大地產牌照,每年都得到發展商多個獎項,對當地有豐富的認識,接受過加拿大地產的專業訓練,所以不論新樓、樓花轉讓、二手樓買賣、租務、收樓費用、按揭資訊、物業的稅務及當地市場狀況,地產最新資訊和將來要注意事項等等,康榮國際團隊都能在展銷會提供 ,是加拿大樓房專家。

▐香港獨家展銷會:多倫多萬錦市 Markham 香港配套生活圈│3大住宅項目巡禮│Union City 、Gallery Towers 、Gallery Square▐

日期:4月29日至5月1日(星期六,日,一)

時間:上午11時至晩上7時

地點:尖沙咀 梳士巴利道 半島酒店 6 樓

Hankow Room

(港鐵站 L3 出口)

