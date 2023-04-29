廣華急症室爆滿　4歲女童40度高燒　未獲判緊急類別　須輪候應診

近日公立醫院急症室候診人數高企，根據醫管局資料，廣華醫院下午輪候時間一度要８小時。有媽媽帶同確診流感的4歲女兒，下午前來廣華醫院急症室求診，她指，即使女兒高燒40度，仍未獲分流至緊急類別，需要等候應診。有婆婆帶同腸胃不適孫女到急症室求診，輪候時間逾6小時。



新冠流感升 急症室求診增2成廣華等逾8小時 醫管局籲輕症往門診

記者在下午到廣華醫院急症室視察，大堂座位坐滿，10多個病人在休息床等上房，有病人要站立等候。救護車通道亦放置6至7張坐椅，同樣坐滿病人。

近日本港新冠及流感確診個案增加，市民楊小姐表示，4歲女兒確診流感，昨晚半夜開始發燒至攝氏39度，今早曾到私家診所求診，惟見病情未有好轉，下午仍然未退燒，所以到廣華急症室求診。她指，到達十五分鐘後，分流站護士仍未能判別病情類別。楊小姐指，知悉急症室輪候時間達數小時候感到震驚，「如果要等一個鐘或以上，我就唔等啦，可能去睇私家。」

另一位市民羅女士表示，4歲孫女腸胃不適，所以帶同孫女於早上9時前來急症室，由於屬非緊急類別，等待6小時後才獲應診。她指，雖然輪候時間長，但形容「幾耐都等」，因私家診症昂貴，「貴啊嘛，成500幾蚊。」

在急症室輪候數小時的還有市民梁小姐，她指，居於老人院的哥哥，今早11時因跌倒而入院，她指哥哥由早上11時入院，輪候至下午三時，依然未獲治理。她指，諒解醫護人手不足，輪候時間需時，「其實每個醫護都已經好辛苦。」