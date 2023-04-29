新冠流感升　急症室求診增2成廣華等逾8小時　醫管局籲輕症往門診

新冠及流感病毒活躍度持續上升，公立醫院急症室近日求診人數持續高企，醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢今日（29日）表示，連續數日急症室求診人數超過6,000人，較平常增一至兩成，預料香港五一的三日假期後，急症室會持續繁忙，次緊急或非緊急病人將需輪候較長時間，呼籲病情輕微的病人改到普通科門診或私家醫生求醫。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢。（資料圖片／張浩維攝）

廣華、聯合、威院急症室今午輪候時間5小時以上

根據醫院管理局的資料，今日下午3時，多間急症室輪候時間超過5小時，當中以廣華醫院最長，輪候時間逾8小時，聯合醫院和威爾斯親王醫院亦分別要等7小時和6小時。

周五多達6,255人次急症室求診

徐錫漢在視像訪問表示，急症室求診人數連續幾日超過6,000人，昨日更多達6,255人，其中逾1,100人經急症室入住內科病房。他表示，基本上每個急症室近日的求診個案均有一兩成升幅。

瑪麗約1至2成急症室個案與流感或新冠有關 大部份情況不嚴重

他留意到，近日流感和新冠病人求診數字有上升趨勢，在其任職的瑪麗醫院，粗略估計約一至兩成急症室求診病人與流感和新冠病情有關，涉及各個年齡層，大部份情況不嚴重，治療後便可回家。

料三天的「五一」假期後急症室仍繁忙

他預料，在今次周末長假期後，急症室仍會十分繁忙，醫管局已有措施處理需入院的病人，強調現時病人等上病房的情況「唔係太嚴重」，如若同一時間有較多危急個案，將會集中處理，次緊急和非緊急病人「要等耐少少」，希望市民諒解。他呼籲病情輕微的市民考慮其他求診方法，包括醫管局普通科門診、私家醫院和私家醫生。

對於到早前東區醫院有病人在輪候急症期間，在廁所倒斃，徐錫漢表示，醫管局和急症室已有即時措施，亦會採取短期措施以避免類似事件再次發生。