倒斃急症室婦人居阿公岩村　鄰居：由大隻變羸弱　家庭3年內死3人

一名58歲患長期病女病人，周日（16日）深夜到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，等候至翌日凌晨11時許才獲安排見醫生，及後廣播未有人回應，至下午4時半被發現倒臥在醫院殘廁，病人最終於下午5時6分不治。



據了解，死者姓鍾，居於筲箕灣阿公岩村寮屋區。有鄰居表示，鍾女士在該村出生，與她一同長大，為她猝逝感到傷悲，「佢好肯幫人、好善良」；該鄰居又指她身形比較「大隻」，但近排見其身子較羸弱。鄰居稱，她的家人希望低調處理，又稱她家庭近年頗不幸，「呢兩三年死咗三個人（包括死者）。」



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阿公岩村寮屋區長大 鄰居聞死訊：梗係唔開心啦

消息指，58歲死者鍾女士，家住在筲箕灣阿公岩村寮屋區，其住所與養和東區醫療中心僅一街之隔。鍾女士周日深夜11時因咳嗽及發燒，到東區醫院求診，等約12小時、周一早上11時才看到醫生，並着她等候進一步檢查，惟醫院及後廣播兩次均無人回應。至下午4時許，警方接獲清潔工報案，方知鍾女士倒臥在醫院殘廁，最終不治。

《香港01》記者接觸到鍾女士的鄰居，他未有透露姓氏，但稱鍾女士已婚、在該村出生及長大，自己與她亦是一同長大，與對方的父母也相熟，惟兩老已離世。他稱得悉對方死訊，「梗係唔開心啦，見到咁。」

該鄰居表示，鍾女士身形較「大隻」，但見她近日身體不適變得較羸弱。他又憶近日與太太見過鍾女士，亦與她聊天，「我換緊度門，我行咗入去，佢入咗黎，我老婆同佢講緊嘢、我又同佢講嘢，就係尋日（近日）嘅事，真係世事變幻無窮。」

據了解死者居於筲箕灣阿公岩村寮屋區，與養和東區醫療中心僅一街之隔。

指死者生前好肯幫人 家人欲低調處理後事

他又形容鍾女士總是熱心幫助人，「佢好肯幫人，但好易俾人利用……太善良。」他又說鍾女士家人希望低調處理後事，故不願說太多當時情況，又稱鍾女士家庭近年較不幸，「呢兩三年死咗三個人。」

他續稱，雖然自己很想為鍾女士家庭出一分力，惟其家人表示不希望太張揚。對於香港公立醫療系統，他稱不好評價，認為需要體諒醫院情況，「新聞都講緊，真係好多人，個個都睇好耐。」