政府公開招標聘請回收商7月起處理紙包飲品盒　改環保署負責運送

香港唯一一間紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」廠房租約到期，不獲科技園續租，並限於今年年中前遷出，不少人擔心紙包飲品盒或無法回收。環保署今（14日）表示，計劃於今年第一季以公開招標的形式，聘請回收承辦商由今年7月1日起處理所有在「綠在區區」設施收集的紙包飲品盒。



鑑於「綠在觀塘」早前被揭發收集的紙包飲品盒在交予碧瑤廢物處理及回收有限公司後，碧瑤未按承諾交往指定回收商「Mil Mill喵坊」，環保署的新合約規定改由環保署負責把紙包飲品盒運送至承辦商的工場，承辦商只需負責回收及處理。



▼紙包飲品回收商Mil Mill遭逼遷▼



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「Mil Mill喵坊」不獲科技園續租，廠房租約即將到期，並限於今年年中前遷出，由於其為本地唯一認可的紙包飲品盒回收商，故不少人擔心紙包飲品盒或無法回收。環保署今（14日）表示，計劃於今年第一季以公開招標的形式，聘請回收承辦商由今年7月1日起處理所有在「綠在區區」設施收集的紙包飲品盒。

第一季招標預計7月起回收紙包飲品盒

「綠在觀塘」早前被揭發收集的紙包飲品盒在交予碧瑤廢物處理及回收有限公司後，碧瑤未按承諾交往「Mil Mill喵坊」，故新合約下，會由環保署負責把紙包飲品盒運送至承辦商的工場，而承辦商只需負責回收及處理。

環保署又稱，為使紙包飲品盒的回收處理更多元化和合乎成本效益，任何處理技術只要合乎環保原則，有關的紙包飲品盒回收處理服務合約將不會對指定處理技術設任何限制。

屯門建大型紙漿生產設施2025年運作

另外，早前環境及生態局把紙包飲品盒與塑膠飲料容器納入生產者責任計劃，局方今年內向立法會提交條例草案，要求飲品供應商為該類品包裝的收集和回收負起環保責任，而屯門環保園興建的大型現代化紙漿生產設施，亦預計可於2025年開始運作，屆時亦可以透過該紙漿生產設施處理本地收集的紙包飲品盒。