港燈推「特別回扣」凍結5月電費　原加價1.1仙　維持每度電90.6仙

撰文：孔繁栩
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本月中因人為錯誤，致港島多區大停電48分鐘的港燈，今日（30日）公布，隨着國際燃料價格自年初開始回落，港燈將在5月份推出「燃料費特別回扣」，由原本上調 1.1 仙，至每度電 91.7 仙，凍結在4月的水平，維持每度電 90.6 仙。

▼ 4月19日00:49港島多區停電情況 ▼

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5月份每度電按機制應上調 1.1 仙

港燈發言人解釋，按既定機制，燃料調整費會每月調整，以適時反映燃料價格變動，隨着國際燃料價格自年初開始回落，港燈燃料調整費升幅亦明顯放緩，5月份每度電的燃料調整費按機制應上調 1.1 仙，至每度電 91.7 仙。

發言人指，考慮到近月的燃料價格走勢，相信燃料調整費可望在今年年中回落，公司將從燃料價格調整條款賬撥出款項作「燃料費特別回扣」，令客戶在5月份要繳交的燃料調整費凍結在4月的水平，維持每度電 90.6 仙。

港燈公布將在5月份推出「燃料費特別回扣」，凍結5月電費，維持每度電 90.6 仙。（盧翊銘攝）

本月19日凌晨港島多區停電48分鐘

港燈又指，正跟中電合作發展的海上液化天然氣接收站將於年中投產，有利購買價格具競爭力的天然氣，對控制燃料成本有幫助。

港燈有工程師本月19日凌晨涉誤將從後備電纜通電，致港島多區大停電48分鐘，港燈於同月24日公布，已暫停負責涉事工地員工的工作授權權限，正向他們展開詳細調查，會按規定在事發4個星期內提交調查報告。

▼4月20日　港燈舉行記者會解釋4.19港島停電▼

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