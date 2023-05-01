開心香港｜會展市集排長龍　商戶：規定賣招牌貨推優惠惟安排倉促

「開心香港」首個一連兩日的美食市集昨日（4月30日）在灣仔會議展覽中心結束，首次參與美食博覽的商戶「樂湯雞」負責人譚小姐今日（5月1日）在電台節目表示，今次市集十分倉促，只有三周籌備，坦言過程十分辛苦。她又透露，在免場租的條件下，當局規定要推銷商店自家招牌商品，並要推出「皇牌優惠」，而其店在「半賣半送」的情況下，生意亦不俗，過程亦累積了經驗，日後將會繼嫌參與美食展覽。



▼4月29日 陳茂波主持會展美食市集開幕禮及參觀攤位▼



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半賣半送下生意不錯

譚小姐早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今次美食市集由「開心香港」冠名，檔主均不用交場租，但當局要求商戶推銷商戶的招牌產品，「做返公司嘅特色」，亦要推出「皇牌優惠」：「你要做啲優惠價畀啲市民入嚟」，但當局無明示優惠原則和價格，亦無就此做審批。其檔則在4個指定時段推出20隻「一蚊一隻鮑魚」，其餘時段則有「6蚊一隻即食鮑魚」。她形容在「差唔多半賣半送」的情況下，生意不錯。

她續指，市民反應不錯，排隊人數較其想像多，未開門已打大排龍，當中以本地人為主，遊客則較少。

政府免場租惟安排倉促

她特別提到，今次美食市場免卻場租，但卻要倉促安排，「要喺三個禮拜裏面，準備晒人手、諗啲乜嘢、做好晒推廣」，直言較一般的市集「急咗好多」，但有今次經驗後，其店未來亦會繼續參與類似市集，並透露美食市集本周將移師到沙田，其店亦會繼續擺檔，但觀塘的市集則暫未收到詳情。