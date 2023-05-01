西貢方逸華牙科診所突停公務員服務　僅續收街症　衞署：人手安排

衞生署今日（1日）公布，因應人手安排，方逸華牙科診所明日起只會提供牙科街症服務，其他服務如公務員牙科的預約服務則會暫停，直至另行通告。衞生署又指，會通知已預約受影響服務的人士，並另作安排。



翻查財委會文件，多項公務員牙科的預約服務輪候時間，早前已因人手不足及新冠肺炎疫情而延長，包括牙科定期檢查、牙科跟進治療及非急症牙科專科服務等。衞生署在財委會文件中承認，由於牙科醫生職系出現人手流失，部分牙科手術室需要關閉，牙科預約更不時需要重新安排，故相關輪候時間稍為延長。



衞生署今日（1日）公布，因應人手安排，方逸華牙科診所明日起只會提供牙科街症服務，其他服務則會暫停，直至另行通告。（資料圖片／呂嘉麗攝）

衞生署今日（1日）公布，西貢的方逸華牙科診所明日起，只會提供牙科街症服務，其他服務則會暫停，意味著將停止提供予公務員的牙科定期檢查、牙科跟進治療及非急症牙科專科服務等將，直至另行通告。衞生署在新聞稿中未有詳細列明原因，僅稱因應人手安排。署方又指，會通知已預約受影響服務的人士，並另作安排。

截至去年底 公務員牙科定期檢查最長等32個月

翻查財委會文件，多項公務員牙科的預約服務輪候時間早前已因人手不足而有所延長，包括牙科定期檢查、牙科跟進治療及非急症牙科專科服務等。截至去年年底，牙科定期檢查整體輪候時間，由前年同時期最長的16個月增至32個月，一年間輪候時間增加了一倍。至於牙科跟進治療方面，亦由前年同時期最長的16個月增至37個月，即要等近3年才可以解決問題；而非急症牙科專科服務則由前年同時期最長的42個月增至47個月。

牙科醫生職系人手流失 手術室須關閉、重新安排預約

衞生署在財委會文件中承認，由於牙科醫生職系出現人手流失，部分牙科手術室需要關閉，牙科預約亦要重新安排，故相關輪候時間稍為延長。除人手流失外，牙科診所的服務曾因應對新冠疫情作出多次調整，包括暫停牙科定期檢查預約、調派人手參與抗疫等，故亦是其中的因素令輪候時間延長。

據財委會文件顯示，衞生署上年度截至2月1日有35名牙科醫生離職，當中只有5人因退休而離職。其人手流失率約為12%，而整體的空缺率則為22%。