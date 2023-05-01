社協推算全港5萬年長零散工　研究揭4成工時如長工　促改4.18限制

香港社區組織協會推算，全港有不少於5萬名「年長零散工」，當中不少人未享有足夠在職權益。該會發表的研究，發現一半受訪者稱靠打散工維生，但同時逾四成受訪者每星期工作40小時或以上，工時猶如長工。在勞工權益上，大部份的受訪者也無有薪病假、長期服務金、有薪年假、解僱代通知金及遣散費等。



該會建議，當局更新現時「連續性僱傭合約」定義，放寬現時4.18限制（連續4星期每周18小時），至符合4.16（連續4星期每周16小時）或4.60（4星期內總工時逾60），令更多短工時的僱員被納入受保障範圍，並考慮就惡意解僱或規避連續性合約下僱員補償立法，改善僱主設法規避僱員福利。



香港社區組織協會發表「基層長者零散工需要及勞工保障研究」。（社協提供）

洗碗工經常每月30日無休 從未享長工福利

工友阿娣年近70歲，任職散工20多年，現時在大牌檔洗碗，經常每月連續30日無休工作，但即使符合僱傭條例下連續受僱的定義，她亦從未享有強積金、有薪假期、病假等權益。

另一位64歲的工友阿偉因早年患癌， 康復後體力大跌，只好選擇打散工。他從事20多年飲食業「長散工」，也一直沒有任何年假、福利、強積金。

香港社區組織協會發表「基層長者零散工需要及勞工保障研究」，共訪問逾50名基層長者，發現當中一半受訪者稱靠打散工維生，但與此同時，逾四成受訪者每星期工作40小時或以上，工時猶如長工。

研究也發現，在勞工權益上，近九成受訪者無有薪病假，逾八成沒有長期服務金，另有八成受訪者無享有薪年假、解僱代通知金及遣散費，也有逾七成無有薪法定假日。

社區組織協會倡改為4.16或4.60

香港社區組織協會建議，當局更新現時「連續性僱傭合約」定義，放寬現時4.18限制，至符合4.16（連續4星期每周工作16小時）或4.60（4星期內總工時逾60），令更多短工時的僱員被納入受保障範圍，並考慮就惡意解僱或規避連續性合約下僱員補償立法，改善僱主設法規避僱員福利。

該會也指，研究反映從事低薪零散工的長者難應付租金及生活費，其收入的購買力低，雖然最低工資時隔4年，終獲通過上調至$40，但計算成月薪，水平仍較綜援金額低約14%，建議當局以生活工資作為最低工資機制，基本高於通脹、綜援、貧窮線水平，紓解在職貧窮問題。