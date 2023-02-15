防中暑新指引加暑熱指數　訂明不同程度勞動工作與休息時間

酷熱天氣下戶外工作有更高風險中暑，政府有意在勞工處現有《預防工作時中暑的風險評估》指引加入天文台「香港暑熱指數」，讓僱主和僱員按指引制定防暑措施。據立法會人力事務委員會的文件，當局計劃在今年夏季推出新指引，該份新指引會增加在高暑熱指數下，不同工作環境下的工作和休息時間建議。



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暑熱指數達至30 僱主需讓員工休息

立法會人力事務委員會的文件中列明，新指引會增加在高暑熱指數下安排工作和休息時間的建議。當香港暑熱指數達至30或以上，僱主需合理地切實可行範圍內， 因應僱員工作的勞動量，每小時安排休息時間，避免員工因炎熱的工作環境和體力勞動使體溫過度上升，而增加中暑風險。

文件提及不同勞動量的分類及例子。（立法會文件）

例如在戶外露天環境下工作，當香港暑熱指數達至32至33，極重勞動者如紮鐵工人應暫停戶外工作。若暑熱指數等於或高於34，重勞動及極重勞動者均應暫停戶外工作。文件又提到，如僱主或負責人有採取一些預防措施減低熱壓力，工人的休息時間可相應減少。

而在沒有空調的室內環境工作，當香港暑熱指數達至32至33，重勞動者每小時應工作45分鐘及休息15分鐘，而極重勞動者則應工作30分鐘並休息15分鐘。

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文件又指出，某些工作情況下，僱員承受的熱壓力會有所增加 ，因此休息時間需相應增加，如戶外工作的員工需穿著厚身工作服、即棄式保護衣或全身保護衣服，會增加身體的熱壓力，休息曷間應增加15分鐘；又或超過兩星期不曾、或以往未曾從事戶外工作，因應熱適應期，休息時間也應增加15分鐘。如上述情況同時存在，休息時間應增加共30分鐘。

文件也提及，天文台於本年在 「 我的天文台 」手機應用程式增加提示功能，當京士柏的香港暑熱指數在一天中首次達至30，該程序會推送提示信息。當局認為，上述安排有助僱主或負責人得知京士柏的香港暑熱指數已達高水平，並予以跟進。