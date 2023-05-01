天星碼頭逼爆購買船票人龍　八達通機少人用　內地客：是一種體驗

疫後復常的首個五一黃金周，大批內地遊客抵港旅遊。尖沙咀今（1日）下午人山人海，有影片流傳大批旅客於天星碼頭爭相恐後購買船票。記者於現場所見，碼頭擠滿逾百名乘客，不少人都排隊等候購買船票代幣，但秩序良好。八達通閘機前則人流稀少，毋須排隊可直入搭船。

有內地旅客表示，忘記帶八達通出門，到場後見排隊人龍感驚訝，又認為本港各方面均難追內地，但勝在有香港情懷；另一旅客則指排隊買船票「也算是一種體驗」。



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記者今日下午到尖沙咀天星碼頭視察，發現仍有大批旅客排隊購買船票，但排隊情況未如網上流傳的影片般混亂，兩部代幣售票機外雖然有逾百人的長長人龍，但秩序尚算良好。八達通閘機則全數正常運作，毋須排隊。個別手持八達通的旅客更大擺烏龍，誤排售票長龍，經提醒後始驚悉可直接入閘。

布小姐與友人從深圳來港一天遊，她說，首次搭天星小輪，也順道前往中環，但由於沒有帶八達通，故需排隊買船票，笑言「也算是一種體驗」。

同樣來自深圳的「小七」，則來港與香港友人見面。她表示，忘了帶八達通出門，只好排隊用現金購買代幣，「見到要排隊都有啲驚訝。」

她說，今次之行主要是見朋友，只逗留一天，她說對香港疫情前後的感覺沒大分別，被問到有內地人認為香港已追不上內地，她則笑言，「不嬲都追唔上。」身旁的香港友人則稱，「無咁方便，好似依家咁（不提供其他電子支付方式）。」小七續說，這也算是香港情懷的特別風味，仍吸引其繼續來港旅遊。

港人陳太則帶同內地親戚一行六人搭船觀光，她同樣誤以為手持八達通，也需要排隊。（陳淑霞攝）

阮小姐亦是來自深圳的旅客，她說香港酒店價格甚貴，「都要兩、三千吧」，故選擇一日來回。她與友人均持有八達通，本來跟隨人龍排隊，經提醒後驚悉擺烏龍，「我以為要排隊，可以直接過去嗎？」

港人陳太則帶同內地親戚一行六人搭船觀光，她同樣誤以為手持八達通，也需要排隊。她稱，今天尖沙咀旅客很多，「好似周街都係。」