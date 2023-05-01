五一｜零售生意回復至疫前六成　邵家輝：人手不足旺區仍有吉舖

五一勞動節周末長假期今日（5月1日）踏入尾聲，是疫情後首個黃金周，批發及零售界立法會議員邵家輝早上在電台節目表示，在消費券和「開心香港」活動帶動下，整體市面氣氛十分正面，零售業生意已回復至疫情前黃金周的六至七成，其中珠寶、電器、化妝品店的生意額較平日多兩三成，連民生區亦受惠。惟他提到，即使舖租仍較疫情前低，礙於招聘困難、人手嚴重不足，不少商店減慢重開分店的步伐，令旅遊旺區仍有「吉舖」，難以完全恢復。



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商場人流較平日增兩、三成 旅客訪民生區帶動生意

邵家輝早上在港台節目《千禧年代》表示，受惠於消費券和「開心香港」活動，市民較「雀躍，使錢都係闊綽咗啲」，不少商戶亦主動配合官方宣傳。他認為，「開心香港」的宣傳已收效，不少大灣區的內地人特地前來訪港。

邵家輝形容，過的周末街上人頭湧湧，加上不少旅客已懂得到民生區遊覽，故不論旅遊區還是民生區都受惠於五一黃金周的旅遊浪潮，「啲名店都有唔少人喺度排隊，就算啲貴價貨都係有銷路。」他說，據其了解，商場人流較平日增加兩、三成，即使民生區域的人流亦增加近兩成，形容「旺丁又旺財」，當中旺區的珠寶首飾店的生意額錄得約兩、三成增幅，位於民生區的亦錄得雙位數增長。

被問到今次「五一黃金周」與疫情前的比較，他表示，現時市道已回復至疫前的六七成，除了名店、珠寶店外，電器、化妝品等商店的生意額亦有雙位數字增長，形容今次黃金周是「帶動每一個行業，我哋前線零售、飲食，後面我哋又有供應商、批發商同入口商，同埋廣告，都人人有份」，形容旅客來港令「大家搵到餐晏仔、人人有份。」

2023年4月29日，內地五一黃金周假期首日，香港尖沙咀海港城的名店外，中午已有遊客大排長龍。來自天津的張先生（左三綠衫者）覺得香港人態度變好。（黃寶瑩攝）

零售業加薪約五成招兼職應付黃金周

至於零售業界人手不足的情況，他指，不少商店已因應旅遊旺季，以更高薪金招聘兼職，「可能畀平日請開多50%，請part-time（兼職）嘅話，佢哋都會請，寧願呢幾日、呢個禮拜輸人都唔好輸陣」。他指，有關做法並非單純為求生意，增聘人手是為旅客構建更好的訪港體驗，亦為香港塑造更好的形象。

惟他坦言，零售業較難回復至疫情前熱鬧的場面，即使現時舖租仍較疫情前低，形容只是「合理水平」，不少商店礙於人手不足、招聘困難，依然減慢重開分店的步伐，「所以你見到旅遊旺區都仲係有吉舖嘅情況，其實我相信人手都係其中一個影響因素。」

對於上水新康街等「水貨街」仍未恢復至疫情前人頭湧湧的情況，他認為，海關在打擊非法避稅的行為上「幾出色」，對集團式非法炒賣的人士有警剔作用，但仍有內地客會來港購物自用，故上水仍然有生意。