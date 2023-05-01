躁父挾持子女｜疑犯抑鬱拒社工跟進　心理衞生會指及早介入免惡化

秀茂坪順利邨昨（30日）中午有中年居民持刀挾持11歲女兒，17歲兒子匿藏廁所後報警。事主妻子伍太接受《香港01》訪問時透露，丈夫患有抑鬱症，無業十多年，近年沾染賭癮。她提到丈夫患病初期曾有社工家訪，但被其指罵趕離後，近年已無社工跟進。

香港心理衞生會總幹事程志剛表示，若事主拒絕接受協助，社工可嘗試循不同方式介入及建立互信，包括與家人保持聯繫，雖然最終亦取決於事主接受程度，「（社工）一定可以有更好嘅處理方法」。

他又提到，現階段難判定今次家暴起因是否與其情緒病患相關，但本港各區均有精神健康綜合社區中心，提供一站式支援，他提醒若察覺精神病患家人有異樣時，宜及早尋求協助。



秀茂坪順利邨父親持刀挾持11歲女兒被捕：



疑犯妻指社工被罵走後再無人跟進

程志剛表示，若屬精神病患重症者或被介定為優先跟進類別，一般會有醫務社工跟進。社區層面上，港府於2010年起於18區各設精神健康綜合社區中心，一站式支援病患者、復元者及其家屬或照顧者。另外，若涉及家庭關係及經濟狀況，亦可由家庭綜合服務中心社工跟進，精神健康及家庭服務的社工會互相協調聯繫。

今次事件中，據事主妻子反映，丈夫初期患病時曾有社工上門跟進，惟不斷被丈夫指罵，近年已再無社工跟進。程志剛表示，社工有責任提供支援，但即使已立案跟進，亦需視乎事主願意接受服務與否。他續說，以精神健康服務為例，若事主拒絕接受服務，或抗拒被標籤有精神病患，社工亦可嘗試循不同方式介入及建立互信，例如關注其身心狀況、邀請其加入互助小組等，以及與事主家人定期保持聯絡，「（社工）一定可以有更好嘅處理方法。」

順利邨躁父持刀挾女事件，事主妻子伍太接受《香港01》訪問時指，事件對她及一對子女造成巨大心理陰影，希望早日調遷。（蔡正邦攝）

程志剛：家人應提高危機意識 需要時求助

程志剛提到，家人亦應提高危機意識，若遇情緒病患者突現異樣或情緒波動，勿抱僥倖心態，「千祈唔好諗住第二日就無事」。他指精神健康綜合社區中心設有緊急支援，若涉及自殘或傷害他人情況，社工會聯同精神科醫生等上門協助，按臨床情況強制送往醫院觀察；法官隨後會根據《精神健康條例》，並援引其精神科報告等，決定是否判以強制入院令。

香港心理衞生會總幹事程志剛指，若事主拒絕接受服務，社工可嘗試循不同方式介入及建立互信，但他亦坦言，亦取決於事主接受程度。（資料圖片/黃寶瑩攝）

籲勿對精神病患抱有色眼鏡

程志剛指，事主精神健康及家庭情況不穩，現階段難以判定起因是否與其情緒病患相關，需待法庭判斷。他提醒公眾勿對精神病患抱有色眼鏡，研究亦顯示抑鬱症與暴力相連性低，家屬則應有兩手準備，一旦有事時如何協助患者及保護自己，亦應及早尋求專業協助，「好多時家人可能會唔想報警，但有時候唔好有奢望，以為會無事，但實際上嚟唔切處理。」

順利邨一名姓伍49歲男子昨日（30日）中午持刀挾持11歲女兒，又恐嚇廁所內兒子，涉嫌「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」被捕。警方今日（1日）表示，被捕男子已被正式落案起訴兩項「刑事恐嚇」罪，案件將於明日（2日）在觀塘裁判法院提堂。