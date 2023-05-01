躁父挾持子女｜被控兩項刑事恐嚇罪　消息指於九龍醫院精神科留醫

順利邨一名姓伍49歲男居民昨日（4月30日）持刀挾持11歲女兒，匿藏廁所的17歲兒子報警求救。警員破門入屋救出二人，並拘捕疑施襲伍父。警方落案起訴他兩項「刑事恐嚇」罪，案件明日（2日）在觀塘裁判法院提堂。據了解，他目前在九龍醫院精神科留醫；妻子及一對子女已出院回家，由社署觀塘辦事處人員跟進。



▼4月30日 秀茂坪順利邨男子持刀挾持11歲女兒被捕▼



疑犯患有抑鬱症 昨持刀威脅一對子女被制伏

涉案男子妻子伍太接受《香港01》訪問時透露，丈夫患有抑鬱症，無業十多年，近年沾染賭癮。據她說，其夫昨日粗言穢語罵17歲兒子，令兒子感覺生命受威脅，遂走進廁所躲避，並立即報警及通知她；其夫遂衝入廚房，取出一把菜刀及一把水果刀，向廁所門猛斬，11歲女兒在旁勸父親冷靜不果，更被他用兩把刀挾持。警員到場破門入屋，向施胡椒噴霧制伏。

據了解，三母子到觀塘聯合醫院驗傷後已回家，社署觀塘人員已接觸他們，提供協助；伍父則因情緒問題，在九龍醫院精神科留醫，未確定明日能否上庭。

容海恩：法官對家暴案件十分審慎

本身是執業大律師的新民黨立法會議員容海恩指出，法官對家暴案件會十分審慎，一般會禁止疑犯接觸受害家人，以免證人受騷擾。如疑犯准保釋，政府相關部門會為受害人提供庇護所，不會讓施襲者知道地址。由於要等開庭，可能要住幾個月。

梁熙：法官會按精神報告決定是否准保釋

民建聯議員梁熙指出，若涉及精神病人案件，在疑犯提堂時，法官會索取精神及身體狀況報告，以決定是否准保釋，期間或會還押小欖精神病治療中心，等待開庭，如罪成則判監。