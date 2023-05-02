五一黃金周︱崔定邦指市面回復生機　籲輸入外勞紓緩旅遊業界人手

今年是疫情後的首個五一黃金周，旅遊促進會總幹事崔定邦今日（2日）表示，旺角、銅鑼灣及尖沙咀等地重現人山人海的情況，市面回復生機，來港旅客數字跟旅遊業議會之前估計60萬的數字非常接近。

他又提到，旅遊業界仍然有人手短缺的情況，甚至影響到服務質素，期望日後可透過輸入外勞解決問題。



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內地旅客對深度遊感興趣

五一黃金周步入尾聲，崔定邦指旺角、銅鑼灣及尖沙咀等地重現人山人海的情況，市面回復生機。他相信今日仍會有深圳、珠海等短途的內地訪港旅客來港。就旅遊業議會早前估計假期有60萬內地訪港旅客到港，他相信確實數字非常接近。

崔定邦又指，今年的五一黃金周中絕大部分是自由行的客人，旅行團的數目則非常之少，而疫情過後香港多了不少新景點，自由行的旅客通常較有旅遊經驗，會從小紅書、微博尋找旅客攻略，所以會懂得自行尋找景點，例如西九文化區及故官博物館等都成為旅客的新亮點，不管是團客或自由行旅客都較為成熟，會對深度經驗較感興趣。

酒店及相關行業人手短缺

不過，崔定邦亦表示旅遊業界仍然有人手短缺的情況，甚至影響到服務質素，尤期是旅遊業難以科技取代人力，以酒店人手及跨境旅遊巴司機為例，人手短缺接近五成，期望日後可透過輸入外勞解決問題，他明白勞工界的擔心，但明顯現在的情況是完全不夠人力，甚至會影響到整體經濟。

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