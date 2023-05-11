搶人才｜零售管理協會辦大學生商業個案大賽　鼓勵畢業生入零售業

今時今日香港不同行業都面對人手短缺和爭取人才的局面，香港零售管理協會透過舉辦「Retail Reimagined」 大學生商業個案大賽，鼓勵他們加入零售業，期望新一代能以創意重塑香港零售業。比賽由香港大學及科技大學聯隊奪得冠軍，中文大學及科技大學聯隊則獲得「最具人氣獎」。



由香港零售管理協會 與青年成就香港部 (JA HK)合辦的第二屆「Retail Reimagined」 大學生商業個案大賽總決賽於4月15日舉行。整個比賽自2月開始，由來自10間本地大專院校的180多名學生組隊，與26間零售品牌的代表，以師友合作形式，透過真實的零售業商業案例，重構零售業營商環境，競逐各個榮譽及獎項。

經過兩個多月的努力，進入決賽的12個隊伍於總決賽當天施展渾身解數，倡議自己的創意構思。最後來自香港大學及科技大學聯隊、城市大學及中文大學的參賽學生分別奪得冠、亞、季軍，而來自中文大學及科技大學聯隊的學生則贏得「HKRMA Retail Reimagined Challenge x Starbucks最具人氣獎」。

零售管理協會副主席譚錦儀表示，協會希望藉是次比賽，鼓勵更多有志投身零售行業的同學發揮創意。(香港零售管理協會提供圖片)

零售管理協會副主席譚錦儀對參賽學生的表現留下深刻印象，「零售業是一個充滿活力的行業，面對瞬息萬變的銷售環境，如何抓緊市場脈搏、善用數碼科技開創商機，肯定能為喜歡接受新事物、新挑戰的年青人帶來工作滿足感！」她表示，協會希望藉是次比賽，鼓勵更多有志投身零售行業的同學發揮創意，一起重新定義新常態下的零售模式和顧客體驗。

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示，活動為大學生提供難得的學習機會，讓他們及早掌握 21 世紀不可或缺的技能，如數據分析、解難能力、應變能力及創新能力等，同時認識零售業的發展機遇，幫助他們在未來取得成功。