新巴7月併入城巴結束25年歷史　來往中環及寶馬山25號線5.7免費搭

1998年成立的新巴將於今年7月起，與城巴專營權合併，結束25年歷史任務。新巴正推出「新巴感謝祭」系列活動，並宣布下周日（7日）舉辦「免費乘車日」，當日所有顧客乘坐新巴25號線的任何班次，一律毋須付費。該路線為中環及寶馬山循環線，途經中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣等港島地區，四輛經典「波浪紋」塗裝巴士於當日會派駐到免費路線服務。



新巴表示，「免費乘車日」是「新巴感謝祭」焦點活動，所有顧客、包括享用2元乘車優惠的長者及合資格殘疾人士，於下周日、5月7日乘坐新巴25號線任何班次，全線一律毋須付費。 該路線是中環及寶馬山循環線，途經中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣等港島主要服務區域，路線號碼也與新巴服務香港25個年頭不謀而合。

新巴又說，四輛經典「波浪紋」塗裝巴士將於當日派駐同一免費路線服務，讓顧客回味與新巴一起走過的歲月。新巴指，將密切留意當日客量變化，適時調派車隊提供更頻密服務。

「新巴感謝祭」已於4月21日展開，未來一個月會繼續舉行「快閃」活動，遊走新巴最具代表性的路線，向顧客派發限量版巴士鎖匙扣，以答謝市民支持。