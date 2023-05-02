黎智英案｜黎申請案件終止聆訊　指控方阻其聘用Tim Owen是迫害

壹傳媒創辦人黎智英，被指違反《港區國安法》，涉串謀勾結外國勢力的案件，黎今（2日）在高等法院申請案件永久終止聆訊。黎智英的代表律師指，此案由國安法指定法官審理，但特首作出委任的過程並不透明，認為會予外間偏頗之感。此外，黎又指控方過去數月用盡所有方法，阻止黎聘用英國御用大律師Tim Owen作其法律代表，認為控方做法出於惡意（bad faith)，強調這次審訊是迫害不是檢控。



案件已排期於9月開審

被告黎智英（74歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀勾結外國勢力罪，指他與陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人串謀犯案。審訊已排期於9月25日開審。

黎智英涉違國安法的案件，原定於2022年12月1 日開審，但因釋法問題，現押後至今年9月才開審。

黎指委任指定法官予人偏頗之感

黎今日的申請，由高院法官杜麗冰、李素蘭和李運騰處理。代表黎智英的律師指，他們會依賴兩個理據，包括：國安法指定法官的制度，予外間偏頗之感；另控方處理Tim Owen事件的行為，亦疑存在不公。

委任準則並不透明

就委任指定法官的爭議，黎的律師認為，指定法官的任期只有一年，同時特首委任的準則不為外人所知，外間亦不知道指定法官如何獲得續任。委任過程不透明和任期欠保障，或會令外間覺得指定法官避免成為「不聽話的法官」，讓他們可續任。法官李運騰回應稱，他亦曾批准黎智英保釋，他亦是指定法官。

特首曾稱黎是罪犯

黎的律師又指，特首負責委任指定法官時更稱黎是罪犯，反映他已認定黎有罪。惟法官杜麗冰說，他們都是專業的法官，審訊時不會理會特首或公眾的說法。杜官亦指在陪審團作出裁決時，不會交代其理據，由三名法官審理下，會交代裁決理據，反問是否可清除公眾的疑慮。

黎智英欲聘請的英國御用大律師Tim Owen，現正代表一宗商業刑事案的被告而在高等法院現身，他未有進入黎的法庭。（凌子淇攝）

控方阻黎聘用法律代表出於惡意

黎的律師又指，控方用盡所有方法去阻止黎選擇他的法律代表，不讓Tim Owen參與本案及代表黎。法官李運騰問，是否指稱控方出於惡意（bad faith)，律師同意並強調這是「迫害」，不是檢控。

黎原本打算聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen，並已獲香港法院批准，政府卻在終院裁決後提出釋法。黎另入稟要求聲明，人大釋法不會影響法院批准他聘請Tim Owen的決定，又指國安委曾在人大釋法後評估他聘請Tim Owen涉國安風險，建議入境處拒批簽證，做法屬越權。案件上周五審理，法官表示將於1個月內以書面頒佈裁決。

案件編號：HCCC51/2022

黎智英欲聘Tim Owen引至釋法及覆核經過。(詳看下圖)