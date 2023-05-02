猴痘患者近日曾在港進行高風險性行為　衞署明設熱線提供健康建議

近日猴痘個案有所增加，衞生署今（2日）呼籲，鑑於近日部分個案曾在香港進行高風險性行為，反映本地存在猴痘病毒傳播風險，故強烈呼籲高風險人士盡快接種疫苗，如出現猴痘症狀，應盡早求醫。



另外，中心明（3日）設立猴痘電話熱線，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。



近日猴痘個案有所增加，衞生署今（2日）呼籲，鑑於近日部分個案曾在香港進行高風險性行為，反映本地存在猴痘病毒傳播風險。（GETTY）

本港迄今錄得六宗猴痘個案，而當中四宗都是在近一個月錄得。衞生防護中心表示，根據中心的流行病學調查顯示，近日部分個案曾在香港進行高風險性行為，反映本地存在猴痘病毒傳播風險。

中心將設立猴痘電話熱線，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。猴痘電話熱線（2125 2373）明日（3日）開始，於星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。現時，高風險目標群組人士可於衞生署轄下六間社會衞生科診所（灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所）任何一間接種猴痘疫苗，無需預約。

另外，衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將繼續為其到診者提供猴痘疫苗接種服務。